Сражение за Харьков оккупанты уже проиграли: они это поняли в первую неделю войны

Руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов прокомментировал, есть ли угроза захвата Харькова российскими военными.

По мнению Олега Синегубова, битву за город Харьков российские оккупанты уже проиграли. Они это поняли еще в первую неделю войны.

Важно Число погибших в результате обстрела жилого района Харькова возросло до 8, а раненых – до 42

Он объяснил, что россияне там потеряли достаточно большое количество живой силы, бронированной техники и авиации.

Если мы удержали город еще тогда, то сейчас оборона Харькова в разы сильнее. Поэтому у них просто нет шансов,

– добавил Синегубов.

Кроме того, он отметил, если российские военные все же решат штурмовать Харьков, им нужно привести гораздо больше войск, чем те, которые есть здесь на месте. Однако собрать такое количество будет очень нелегко.

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