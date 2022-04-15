На думку Олега Синєгубова, битву за місто Харків російські окупанти вже програли. Вони це зрозуміли ще в перший тиждень війни.

Важливо Кількість загиблих внаслідок обстрілу житлового району Харкова зросла до 8, а поранених – до 42

Він пояснив, що росіяни там втратили досить велику кількість живої сили, броньованої техніки та авіації.

Якщо ми втримали місто ще тоді, то зараз оборона Харкова в рази сильніша. Тому в них просто немає шансів,

– додав Синєгубов.

Крім того, він зазначив, якщо російські військові все ж вирішать штурмувати Харків, їм потрібно привести значно більше військ, ніж ті, які тут на місці. Проте зібрати таку кількість – буде дуже нелегко.

Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ також заявляли, що Росія не може захопити Харків. Через це окупанти вирішили знищити місто.

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