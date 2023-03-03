Сразу 5 регионов хотят отделиться от Москвы: красноречивые результаты онлайн-референдума

Сразу 5 республик в России устроили референдум за независимость. Теперь организаторы голосования намерены легитимизировать результаты.

В опросе приняли участие не менее 5,6 миллиона человек. Результаты просто впечатляют.

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Речь идет о Кенигсберге (Калининград и область), Ингрии (Санкт-Петербург и Ленинградская область), Кубане (Краснодарский край), Сибири и Урале.

Результаты получились следующими:

Кенигсберг: 72,1% за независимость, 27,9% – против;

Ингрия: 66,2% за независимость, 33,8% – против;

Кубань: 55,7% за независимость, 44,3% – против;

Сибирь: 63,9% за независимость, 36,1% – против;

Урал: 68,2% за независимость, 31,8% – против.

Итоги онлайн-референдумов показали две важные тенденции. Во-первых, идеи независимости регионов укоренились в обществе народов, населяющих "российскую империю". Во-вторых, российские власти боятся нас, свободных граждан и результатов нашего волеизъявления. Успешно проведенные референдумы – это только первая ласточка на пути самоопределения республик,

– заявили организаторы референдума.

Они также отметили, что впереди много работы по легитимизации результатов референдума и дальнейшие планы собираются рассказать в течение месяца.

Россия уже распадается на куски