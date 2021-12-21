Сразу 6 областей Украины вышли из красной зоны
Источник:Минздрав
С 23 декабря 6 областей Украины выйдут из красной зоны. Все из-за существенного улучшения эпидемиологической ситуации в регионах.
Как сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, все 6 регионов перейдут в желтую зону карантина.
Важно Два региона не готовы выходить из красной зоны
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Так, из красной зоны карантина вышли:
- Житомирская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Черниговская области.
Ограничения желтой зоны карантина
Олег Немчинов напомнил, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне эпидопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку о выздоровлении.
Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать:
- отрицательный тест, действующий 72 часа,
- или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении.
Таким образом, на желтом уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, у кого нет одного из перечисленных документов.
Новые правила адаптивного карантина / Инфографика 24 канала
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