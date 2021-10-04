Сразу после назначения в АП Порошенко Ложкин купил дочери квартиру в центре Лондона

Еще в 2014 году дочь тогда еще действующего главы Администрации Президента Порошенко Бориса Ложкина купила квартиру в престижном районе Лондона. Деньги на элитную недвижимость она взяла взаймы у виргинской компании Future Definite Holdings Limited. Как ни странно, владельцем компании является ее отец.

И как установили журналисты в своем расследовании Pandora Papers, ни компанию Future Definite Holdings, ни немалую ссуду Ложкин не внес в свою декларацию, ни за 2014-й, ни за 2015 год.

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Поражает то, что квартиру в Лондоне Анастасия Ложкина купила лишь на шестой день после назначения ее отца главой Администрации Президента Петра Порошенко.

Что известно о квартире Ложкиной

Журналисты выяснили, что квартира Ложкиной расположена неподалеку от Университетского колледжа Лондона, где училась дочь украинского чиновника. Стоимость недвижимости составляла почти 4,6 миллиона долларов.

Она сама выбирала эту квартиру – цена невысокая как для центра Лондона. В 2013 году, когда я продал бизнес, дочь обратилась с вопросом: "Хочу купить квартиру – могу ли я одолжить у вас деньги? Я заработаю и верну",

– сказал бизнесмен Борис Ложкин.

Он также выразил надежду, что Анастасия вернет кредит в течение 10 лет.

Почему Ложкин не внес это в свою декларацию

Форма и условия подачи декларации в то время еще не предусматривали обязательного декларирования таких операций.

На тот момент бенефициарной собственности не надо было вносить в декларацию, поэтому и не вносили,

– сообщил Ложкин.