Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве после ночной атаки многочисленные повреждения жилой инфраструктуры. В одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд. Президент также добавил, что Россия убила шесть человек, среди них - шестилетний мальчик и его мама.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Владимира Зеленского. По словам президента, российская армия запустила по Украине более чем 300 дронов и 8 ракет этой ночью.

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Как Зеленский отреагировал на ночную атаку по Киеву?

Президент отметил, что еще ночью на места российских ракетно-дронных обстрелов прибыли спасатели, врачи и все необходимые службы. Они до сих пор работают, оказывая людям помощь.

Основной удар врага в ночь на 31 июля был нанесён по Киеву. Пострадали также Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Николаевская и Киевская области.

В столице есть по меньшей мере 6 погибших, однако это количество может увеличиваться. Среди жертв есть ребенок.

Мои соболезнования всем родным и близким. Также известно о десятках пострадавших людей, каждому и каждой оказывается необходимая помощь,

– написал президент.

По информации Зеленского, российская армия запустила по Украине около 300 дронов и 8 ракет. Он добавил, что Украина будет делать все возможное на международной арене, чтобы реализовать договоренности для защиты жизни людей.

Зеленский показал последствия атаки по Киеву 31 июля / Фото ГСЧС Украины

Владимир Зеленский отметил, что росияне продолжают вести агрессию в ответ на стремление всего мира установить мир. Враг осуществляет новые показательные убийства, а потому достичь спокойствия возможно только через силу. Украина после очередного циничного удара оккупантов по гражданским домам ожидает поддержки партнеров.