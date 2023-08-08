Среди раненых в Покровске полицейских - герой фильма "20 дней в Мариуполе"

Во время ракетного обстрела Покровская в Донецкой области получил ранение полицейский, герой фильма "20 дней в Мариуполе" - Владимир. Он прибыл на место удара, чтобы помочь пострадавшим.

Об этом заявил режиссер Мстислав Чернов. Он не сообщил, в каком состоянии ранен полицейский, но обнародовал фотографию, вероятно, из больницы.

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"Как всегда, помогал людям"

Чернов сообщил, что Владимир, рискуя собой, постоянно помогал спасать людей в Мариуполе. После того, как ему удалось вырваться из оцепления, мужчина продолжил работать полицейским в своей родной Донецкой области.

К сожалению, 7 августа он попал под повторный ракетный обстрел оккупантов и получил ранения.

Сегодня он прибыл на место попадания российской ракеты, чтобы как всегда помочь людям, и на этот раз сам попал под повторный ракетный удар. Держись, друг. Нам еще возвращаться в Мариуполь,

– сообщил режиссер.

Чернов в комментарии "Суспильне" заявил, что у Владимира есть осколочные ранения. Сейчас его оперируют в больнице.



Раненый Владимир в больнице / Фото Мстислав Чернов