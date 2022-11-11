Среди жертв – супруги, их сын чудом выжил: детали трагедии в Николаеве

11 ноября 2022 , 10:29
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Кирилл Тимошенко

В результате удара по многоэтажке Николаева погибли супруги. Известно, что их 16-летний сын в момент удара находился с ними в одной квартире.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. По его данным, количество жертв возросло до пяти.

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Относительно обстрелов Николаева. Среди пяти погибших от российских снарядов находилась семейная пара. Ребенок 16 лет выжил, потому что спал в другой комнате,
– сообщил Тимошенко.

 

 

Автор: Анастасія Лукашевська