Даже новый закон о мобилизации не решает проблемы нехватки людей на фронте. Ведь воюют за Украину преимущественно бойцы 40 – 45 лет.

Иностранные журналисты объясняют, почему возникла такая проблема. Также они отмечают, ссылаясь на украинских собеседников, что "становится только хуже".

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Почему большинство бойцов ВСУ старшего возраста

Большинство людей, с которыми я общаюсь, примерно 40 – 45 лет. Молодые люди – особенно моложе 30 – встречаются относительно редко,

– рассказал Павел Нарожный, который собирает средства для артиллеристов.

Несмотря на то, что Украина атакует беспилотниками, уничтожает корабли противника, и война за территорию продолжается, поэтому и зависит от способности Украины пополнять ряды солдат. Это, по данным издания, создает проблему для страны с третью населения противника.

Кроме того, высокопоставленный украинский военный чиновник на условиях анонимности подтвердил журналистам, что средний боевой возраст бойцов ВСУ 43 – 45 лет.

"Это была проблема вчера. И становится только хуже", – заявил сотрудник аналитического центра "Центр Разумкова" Алексей Мельник.

Почему рекрутинг молодых остается проблемой

Иностранное издание замечает, что идея о том, что молодежь должна избегать поля боя, была определена в законе. Ведь раньше призывали на военную службу только после 27 лет. Недавно призывной возраст снизили до 25 лет.

Однако ухудшает ситуацию неэффективный призыв тех, кто попадает в целевой диапазон. Ведь много молодых людей, которые переехали из-за боевых действий, теперь невозможно найти.

По официальной статистике, только половина из 4,5 миллиона перемещенных лиц перерегистрировались по новому адресу,

– пишет издание.

Также матери сбежали из Украины с сыновьями-подростками, и не возвращают их обратно, когда они уже достигли совершеннолетия. Поэтому все меньше мужчин в возрасте 18 – 20 лет становятся добровольцами.

"Добавьте к этому демографический фон, который означает, что из-за бэби-бума 1980 годах украинцев в возрасте за 30 лет вдвое больше, чем тех, кому за 20 лет. Ведь в постсоветской Украине семьи, боровшиеся с неопределенностью, не спешили заводить детей", – говорят журналисты.

Кроме непопулярной политики отправки украинской молодежи на смерть, освобождение мужчин в возрасте от 18 до 25 лет от участия в боевых действиях мотивировано верой в то, что они станут ключом к восстановлению Украины в будущем, объяснил народный депутат Сергей Рахманин, член парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны.

Мы не знаем, как долго продлится война, какие ресурсы нам понадобятся и как долго,

– заявил Рахманин.

Однако эта же неопределенность означает, что многие пожилые солдаты теперь страдают от забытых болезней и травм, которые являются платой за ведение войны, которой не видно конца.