Путин "засветился" в оккупированном Крыму: в МИД Украины отреагировали

В годовщину оккупации Крыма Владимир Путин приперся в Севастополь. В МИД Украины заявили, что уже 9 лет временно захваченный Крым страдает от агрессии Кремля.

На опубликованных кадрах Путин едва плетется – ему трудно успевать за своими приспешниками. В МИДе отреагировали на "визит".

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В МИД Украины подчеркнули, что прошло 9 лет с того времени, когда подписали так называемые "соглашения о присоединении Крыма к России". В этот день в Крым приехал президент России Владимир Путин, разыскиваемый международным правосудием за совершение военных преступлений.

Уже 9 лет Крым страдает от преступного режима Кремля. Он превратил полуостров в военный форпост. Там – зона несвободы и притеснений, агрессии и террора против всех, кто нашел смелость сопротивляться и отстаивать свои демократические права и ценности.

Это срежиссированное Кремлем "действо" под прицелом автоматов противоречило Конституции и законам Украины, грубо нарушило нормы международного права и не было признано международным сообществом,

– говорится в сообщении.

У спектакля с референдумами нет никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины.

Украина освободит все свои территории. Весь цивилизованный мир поддерживает территориальную цельность и суверенитет Украины. В годовщину оккупации Крыма страны сделали заявления поддержки.

Обращение Буданова транслировали в Крыму

Кирилл Буданов – глава ГУР МО – неоднократно отмечал, что Украина непременно вернет все свои территории. В частности, временно оккупированный Крым будут особождать комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Буданов уверен, что подразделения ГУР МО зайдут на территорию полуострова с оружием в руках.

В канун годовщины полномасштабного вторжения Крым услышал обращение Кирилла Буданов. Он подчеркнул, что Украина навсегда вернет домой Крым, Донбасс и другие захваченные территории.