Сколько действительно заключение ВВК: как часто его надо проходить в военное время

Выводы военно-врачебной комиссии для военнообязанных граждан действительны 5 лет. Стоит знать также, как часто нужно проходить ВВК, если человек непригоден.

Это сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире Киев24, информирует 24 Канал.

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"Сейчас действует норма, когда решение ВВК является действительным в течение 5 лет", – сказал он.

Лазуткин также не исключает, что из-за военного положения будут изменения, согласно которым ВВК "нужно будет проходить ежегодно".

У постановлении Кабмина от 16 мая говорится, что в мирное время при определении назначения резервиста или военнообязанного на особый период и включения его в состав военных команд для комплектования воинских частей (учреждений) они проходят медицинский осмотр, по результатам которого эти лица получают справку с заключением о пригодности к военной службе.

"Срок действия такой справки составляет 5 лет. Пригодным к военной службе резервистам и военнообязанным вручается мобилизационное распоряжение", – указано в постановлении.

В случае прохождения резервистами и военнообязанными медицинского осмотра во время мобилизации и/или военного положения срок действия справки с заключением о пригодности к военной службе составляет 1 год.

Медосмотр военнообязанных

Как и раньше, повторный медосмотр военных запаса 1 (до 35 лет) и 2 (до 60 лет) разрядов, которых ранее признали годными или ограниченно годными в мирное время по состоянию здоровья, проводится раз в 5 лет.

. Даже по новому закону, получив повестку, военнообязанный должен прийти в ТЦК и СП, предоставить все необходимые данные и документы. Если у человека нет оснований для отсрочки от призыва на военную службу, ему выписывают повестку на прохождение ВВК.

В военное время человек проходит медкомиссию, даже если он проходил её до мобилизации и был признан годным, ведь за этот период обстоятельства могли измениться. В то же время, если человек временно непригоден и проходит лечение, повторный осмотр может происходить через 2 – 6 месяцев.

Если человек непригоден к военной службе, повторный осмотр происходит через 6 – 12 месяцев.

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