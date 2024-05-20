Це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі Київ24, інформує 24 Канал.

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"Наразі діє норма, коли рішення ВЛК є дійсним протягом 5 років", – сказав він.

Лазуткін також не виключає, що через воєнний стан будуть зміни, згідно з якими ВЛК "потрібно буде проходити щороку".

У постанові Кабміну від 16 травня ідеться, що у мирний час під час визначення призначення резервіста або військовозобов'язаного на особливий період та включення його до складу військових команд для комплектування військових частин (установ) вони проходять медичний огляд, за результатами якого ці особи отримують довідку з висновком щодо придатності до військової служби.

"Строк дії такої довідки становить 5 років. Придатним до військової служби резервістам та військовозобов'язаним вручається мобілізаційне розпорядження", – вказано у постанові.

У разі проходження резервістами та військовозобов'язаними медичного огляду під час мобілізації та/або воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить 1 рік.

Медогляд військовозобов'язаних

Як і раніше, повторний медогляд військових запасу 1 (до 35 років) і 2 (до 60 років) розрядів, яких раніше визнали придатними або обмежено придатними у мирний час за станом здоров'я, проводиться раз на 5 років.

Зауважте. Навіть за новим законом, отримавши повістку, військовозобов'язаний має прийти до ТЦК та СП, надати всі необхідні дані і документи. Якщо у людини немає підстав для відстрочки від призову на військову службу, їй виписують повістку на проходження ВЛК.

У воєнний час людина проходить медкомісію, навіть якщо вона проходила її до мобілізації і була визнана придатною, адже за цей період обставини могли змінитися. Водночас, якщо людина тимчасово непридатна і проходить лікування, повторний огляд може відбуватися за 2 – 6 місяців.

Якщо людина непридатна до військової служби, повторний огляд відбувається за 6 – 12 місяців.

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