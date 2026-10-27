"Наступление на Славянск сорвано": военный эксперт рассказал о положении оккупантов на фронте

27 октября силы обороны нанесли удар по складу боеприпасов оккупантов в Хрустальном в Луганской области. Уничтожение боеприпасов ослабило потенциал врага и помогло сорвать его наступление на Славянск.

О ситуации на ключевых участках в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Ситуация на ключевых направлениях фронта

Военный эксперт подробно проанализировал положение дел на нескольких участках фронта. По его словам, наиболее интенсивные бои ведутся на Покровском направлении, где количество ежедневных вражеских штурмов колеблется около отметки в 200.

Наиболее интенсивные бои сейчас идут именно здесь – количество ежедневных вражеских штурмов колеблется около отметки в 200. Оккупанты пытаются продвигаться в районе Доброполья сразу с трех направлений: с запада, юга и востока,

– говорит Романенко.

В то же время на Купянском направлении напряжение удалось существенно снизить благодаря успешно проведенной подземной операции "Велес". Украинские защитники использовали подземные трубы для неожиданного выхода в тыл оккупантов, благодаря чему захватили несколько десятков пленных и перехватили инициативу у Купянска-Вузлового.

Существенные успехи достигнуты и на Славянском направлении. Наступательный импульс противника непосредственно на Славянск был сбит, а план оперативного охватывания этого города с севера и Краматорска с юга потерпел крах. Вместе с тем на Запорожском направлении боевые действия активизировались вблизи Гуляйполя, где враг стремится охватить Орехов фланговыми ударами.

Провал наступательной кампании России

Игорь Романенко подчеркнул, что захватническая наступательная кампания фактически сорвана по срокам. Главной причиной этого стал серьезный дисбаланс в комплектовании российской армии. Ежемесячный призыв в России составляет ориентировочно 30 тысяч человек, тогда как санитарные и безвозвратные потери оккупантов превышают 40 тысяч военных в месяц.

Ранее мы писали, что Силы обороны нанесли удар по складу боеприпасов в Хрустальном на Луганщине. На территории военного объекта вспыхнул пожар с мощной детонацией. По словам Романенко, после прилета вторичная детонация на объекте продолжалась более часа. Уничтожение материальных запасов врага существенно затрудняет снабжение его подразделений на линии соприкосновения.