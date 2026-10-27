"Наступ на Слов'янськ зірвано": військовий експерт розповів про стан окупантів на фронті

Про ситуацію на ключових ділянках в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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Ситуація на ключових напрямках фронту

Військовий експерт детально проаналізував стан справ на кількох ділянках фронту. За його словами, найінтенсивніші бої точаться на Покровському напрямку, де кількість щоденних ворожих штурмів коливається навколо позначки у 200.

Найінтенсивніші бої наразі точаться саме тут – кількість щоденних ворожих штурмів коливається навколо позначки у 200. Окупанти намагаються просуватися в районі Добропілля одразу з трьох напрямків: із заходу, півдня та сходу– каже Романенко.

Водночас на Куп'янському напрямку напругу вдалося суттєво зменшити завдяки успішно проведеній підземній операції "Велес". Українські захисники використали підземні труби для несподіваного виходу в тил окупантів, завдяки чому захопили декілька десятків полонених і перехопили ініціативу біля Куп'янська-Вузлового.

Суттєвих успіхів досягнуто й на Слов'янському напрямку. Наступальний імпульс противника безпосередньо на Слов'янськ було збито, а план оперативного охоплення цього міста з півночі та Краматорська з півдня зазнав краху. Разом із тим на Запорізькому напрямку бойові дії активізувалися поблизу Гуляйполя, де ворог прагне охопити Оріхів фланговими ударами.

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Провал наступальної кампанії Росії

Ігор Романенко наголосив, що загарбницька наступальна кампанія фактично зірвана за термінами. Головною причиною цього став серйозний дисбаланс у комплектуванні російської армії. Щомісячний призов у Росії становить орієнтовно 30 тисяч осіб, тоді як санітарні та безповоротні втрати окупантів перевищують 40 тисяч військових на місяць.

Раніше ми писали, що Сили оборони завдали удару по складу боєприпасів у Хрустальному на Луганщині. На території військового об'єкта спалахнула пожежа з потужною детонацією. За словами Романенка, після прильоту вторинна детонація на об'єкті тривала понад годину. Знищення матеріальних запасів ворога суттєво ускладнює постачання його підрозділів на лінії зіткнення.