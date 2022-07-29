Срыв закупок для ВСУ из-за лимитов на валютные операции: в Нацбанке ищут решение

Украинские волонтеры заявили о срыве закупок для армии после того, как Нацбанк ввел новые лимиты на валютные операции. В финучреждении заверили, что пытаются это урегулировать.

Недавно активист и военный Сергей Стерненко обвинил Нацбанк в срыве закупки дронов. Журналисты 24 канала обратились в НБУ за комментарием.

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Почему закупка важного оборудования для ВСУ сорвалась

Национальный банк запретил расчеты гривневыми карточками за границей, которые превышают 100 тысяч гривен, а для благотворительных фондов – 400 тысяч гривен. Поскольку большинство закупок для военных украинские волонтеры осуществляют за границей, это создало проблемы.

Стерненко заявил, что НБУ ударил по обороноспособности Украины. Все потому, что волонтер собрал 5,6 миллиона гривен на крупную партию коптеров Dji Mavic 3. Ранее активист покупал 50 таких дронов с собственной карточки. Теперь он попытался купить их через один из фондов, но получил отказ от поставщика.

По словам Стерненко, большинство иностранных компаний не продают дроны украинским юрлицам.

Благодаря нововведению НБУ у нас сорвалась закупка нужных для военных БПЛА. Мы найдем способ, как все же купить их. Но это точно будет дороже, а значит меньше БПЛА, и дольше, а значит, военные не получат их вовремя,

– подчеркнул активист.

Он отметил, что дальше таких ситуаций будет еще больше, а их ценой будет жизнь украинских защитников.

"И все это благодаря одному решению Нацбанка. Спасибо, они очень помогли. российской армии", – подчеркнул Стерненко.

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В Нацбанке ответили, что открыты к диалогу

В НБУ уточнили, что не вводили валютные ограничения для юридических лиц на закупку товаров военного назначения за границей.

Мы понимаем, что в отдельных ситуациях традиционные пути закупки военных товаров усложнились после введения лимита на расчеты с гривневых карт за рубежом. НБУ открыт к диалогу: сейчас прорабатываются инструменты для урегулирования таких ситуаций вместе с банковским сообществом,

– говорится в сообщении.

К обсуждению пообещали привлечь волонтеров.

В финучреждении отметили, что волонтеры могут объединяться в сообщества и регистрировать их как фонд или сотрудничать с уже существующими фондами. Это позволит создать актуальную базу адресных потребностей и уменьшить расходы на закупку и логистику.

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На новые лимиты жаловался не только Стерненко. Многие украинские волонтеры возмутились и заявили, что мощно помогать армии теперь будет практически невозможно.