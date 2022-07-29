Нещодавно активіст та військовий Сергій Стерненко звинуватив Нацбанк у зриві закупівлі дронів. Журналісти 24 каналу звернулися в НБУ за коментарем.

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Чому закупівля важливого обладнання для ЗСУ зірвалася

Національний банк заборонив розрахунки гривневими картками за кордоном, які перевищують 100 тисяч гривень, а для благодійних фондів – 400 тисяч гривень. Оскільки більшість закупівель для військових українські волонтери здійснюють за кордоном це створило проблеми.

Стерненко заявив, що НБУ вдарив по обороноздатності України. Все тому, що волонтер зібрав 5,6 мільйона гривень на велику партію коптерів Dji Mavic 3. Раніше активіст купував 50 таких дронів з власної картки. Тепер він спробував придбати їх через один з фондів, але отримав відмову від постачальника.

За словами Стерненка, більшість іноземних компаній не продають дрони українським юрособам.

Завдяки нововведенню НБУ у нас зірвалась закупівля потрібних для військових БПЛА. Ми то знайдемо спосіб, як все ж купити їх. Але це точно буде дорожче, а значить менше БПЛА, і довше, а значить військові не отримають їх вчасно,

– наголосив активіст.

Він зазначив, що далі таких ситуацій буде ще більше, а їхньою ціною буде життя українських захисників.

"І все це завдяки одному рішенню Нацбанку. Дякую, вони дуже допомогли. російській армії", – підкреслив Стерненко.

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У Нацбанку відповіли, що відкриті до діалогу

У НБУ уточнили, що не запроваджував валютні обмеження для юридичних осіб на закупівлю товарів військового призначення за кордоном.

Ми розуміємо, що в окремих ситуаціях традиційні шляхи закупівлі військових товарів ускладнилися після введення ліміту на розрахунки із гривневих карток за кордоном. НБУ відкритий до діалогу: зараз опрацьовуються інструменти для врегулювання таких ситуацій разом із банківською спільнотою,

– мовиться у повідомленні.

До обговорення пообіцяли залучити волонтерів.

У фінустанові зауважили, що волонтери можуть об'єднуватися у спільноти та реєструвати їх як фонд або ж співпрацювати з вже існуючими фондами. Це, мовляв, дозволить створити актуальну базу адресних потреб та зменшити витрати на закупівлю і логістику.

Зверніть увагу! На нові ліміти скаржився не лише Стерненко. Багато українських волонтерів обурилися й заявили, що потужно допомагати армії тепер буде практично неможливо.

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