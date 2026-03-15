Морская пехота США работает над созданием нового камуфляжа, который поможет военным оставаться незаметными для тепловизоров и беспилотников. Разработку ведут с учетом опыта современной войны в Украине.

Американские военные стремятся адаптироваться к условиям поля боя, где дроны стали одним из ключевых элементов. Об этом сообщает Business Insider.

Что известно о новых разработках США?

Морская пехота США анализирует опыт боевых действий в Украине, где беспилотники и тепловизионные системы существенно изменили характер войны. Именно массовое использование дронов заставило армии мира пересматривать подходы к маскировке и защите личного состава.

По информации Business Insider, американские военные исследуют новые материалы и технологии, которые могли бы уменьшить видимость солдат в различных спектрах обнаружения. Речь идет не о фантастическом "плаще-невидимке", а о современных камуфляжных решениях, способных усложнить обнаружение бойцов с помощью тепловизоров и дронов.

Современное поле боя все больше контролируется с помощью воздушной разведки. Дроны используются для наблюдения, корректировки огня и ударов, поэтому вопрос маскировки приобретает особое значение.

Новые разработки могут включать специальные ткани и покрытия, снижающие тепловую сигнатуру человека, а также другие технологические решения для усложнения обнаружения с воздуха. В США отмечают, что такие проекты направлены на повышение выживаемости военных в современных боевых условиях.

