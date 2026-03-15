США розробляють "плащі-невидимки" проти дронів за прикладом України, – Business Insider

Американські військові прагнуть адаптуватися до умов поля бою, де дрони стали одним із ключових елементів. Про це повідомляє Business Insider.

Дивіться також Зеленський заявив, що деякі країни намагаються обійти українську владу, щоб отримати дрони

Що відомо про нові розробки США?

Морська піхота США аналізує досвід бойових дій в Україні, де безпілотники та тепловізійні системи суттєво змінили характер війни. Саме масове використання дронів змусило армії світу переглядати підходи до маскування та захисту особового складу.

За інформацією Business Insider, американські військові досліджують нові матеріали та технології, які могли б зменшити видимість солдатів у різних спектрах виявлення. Йдеться не про фантастичний "плащ-невидимку", а про сучасні камуфляжні рішення, здатні ускладнити виявлення бійців за допомогою тепловізорів і дронів.

Сучасне поле бою дедалі більше контролюється за допомогою повітряної розвідки. Дрони використовуються для спостереження, коригування вогню та ударів, тому питання маскування набуває особливої ваги.

Нові розробки можуть включати спеціальні тканини та покриття, що знижують теплову сигнатуру людини, а також інші технологічні рішення для ускладнення виявлення з повітря. У США наголошують, що такі проєкти спрямовані на підвищення виживаності військових у сучасних бойових умовах.

Українські розробки стають все необхіднішими для світу