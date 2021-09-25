После сообщения военной о нападении на нее Федеральное бюро расследований начало изучать это дело.

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В США афганцы напали на военную

Американская военная сообщила, что на нее "напала группа афганских беженцев". Инцидент произошел в деревне Донья Ана, что в штате Нью-Мексико, на аванпосте армии США Fort Bliss.

Именно там разместили эвакуированных из Афганистана людей. А военнослужащая участвовала в вывозе людей из Кабула.

ФБР начало проводить расследование инцидента. Командование заверило, что на базе активизировали меры безопасности – усиление освещения, патрулирование безопасности.

Обратите внимание! США после прихода власти "Талибана" оставили в Афганистане базы данных, которые создавали 20 лет. Боевики могут использовать их для репрессий для местного населения.

Ситуация в Афганистане: кратко