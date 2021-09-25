Після повідомлення військової про напад на неї Федеральне бюро розслідувань почало вивчати цю справу.

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У США афганці напали на військову

Американська військова повідомила, що на неї "напала група афганських біженців". Інцидент трапився у селі Донья Ана, що у штаті Нью-Мексико, на аванпості армії США Fort Bliss.

Саме там розмістили евакуйованих з Афганістану людей. А військовослужбовиця брала участь у вивезенні людей з Кабула.

ФБР почало проводити розслідування інциденту. Командування запевнило, що на базі активізували заходи безпеки – посилення освітлення, патрулювання безпеки.

Зверніть увагу! США після приходу влади "Талібану" залишили в Афганістані бази даних, які створювали 20 років. Бойовики можуть використовувати їх для репресій для місцевого населення.

Ситуація в Афганістані: коротко