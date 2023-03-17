США рассуждают о дальнейшем использовании дронов над Черным морем, – CNN
Источник:CNN
США проводят оценку своих операций беспилотников в районе Черного моря. Они взвешивают расходы и выгоды от полетов после того, как Россия сбила один из дронов MQ-9 Reaper.
Сейчас США полностью не прекратили полеты. Пока они все анализируют.
Важно США полагают, что Россия нашла некоторые мелкие обломки сбитого беспилотника
США думают о дальнейшем использовании дронов
Представители США рассказали, что после сбития дрона военные США снова отправили ту же модель беспилотника – MQ-9 Reaper – на миссию примерно в том же районе над Черным морем. Он должен был обследовать место катастрофы и наблюдать за искавшими обломки россиянами.
Однако американские военные "внимательно изучают" маршруты беспилотников и оценивают, как лучше снизить риск конфликта с российскими военными, регулярно летающими на истребителях в Крым и из него.
Пентагон планирует проанализировать общие затраты и преимущества выполнения этих миссий, сравнивая потенциальную разведывательную ценность определенного маршрута с риском эскалации с Россией.
Высокопоставленный военный чиновник заявил, что некоторые военные США озабочены тем, что ограничение маршрутов беспилотников повлияет на сбор разведданных, связанных с войной в Украине. Но у Соединенных Штатов есть потенциальные альтернативы для сбора информации, такие как спутники-шпионы.
Кстати, по словам официальных лиц, в ближайшие дни США рассматривают еще один полет беспилотника над Черным морем.
Сбитие MQ-9 Reaper: последние новости
- После того, как российские Су-27 цинично сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper, они еще и заявили, что будут разыскивать его обломки на дне Черного моря. В США полагают, что это уже произошло.
- Военно-воздушные силы США 16 марта опубликовали графическую карту с приблизительными местами и временем столкновения российского истребителя и беспилотника MQ-9 Reaper и его падения в Черном море.
- Кстати, командование США уже опубликовало видео сбития беспилотника, снятое бортовой камерой дрона.