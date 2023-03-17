США рассуждают о дальнейшем использовании дронов над Черным морем, – CNN

США проводят оценку своих операций беспилотников в районе Черного моря. Они взвешивают расходы и выгоды от полетов после того, как Россия сбила один из дронов MQ-9 Reaper.

Сейчас США полностью не прекратили полеты. Пока они все анализируют.

Важно США полагают, что Россия нашла некоторые мелкие обломки сбитого беспилотника

США думают о дальнейшем использовании дронов

Представители США рассказали, что после сбития дрона военные США снова отправили ту же модель беспилотника – MQ-9 Reaper – на миссию примерно в том же районе над Черным морем. Он должен был обследовать место катастрофы и наблюдать за искавшими обломки россиянами.

Однако американские военные "внимательно изучают" маршруты беспилотников и оценивают, как лучше снизить риск конфликта с российскими военными, регулярно летающими на истребителях в Крым и из него.

Пентагон планирует проанализировать общие затраты и преимущества выполнения этих миссий, сравнивая потенциальную разведывательную ценность определенного маршрута с риском эскалации с Россией.

Высокопоставленный военный чиновник заявил, что некоторые военные США озабочены тем, что ограничение маршрутов беспилотников повлияет на сбор разведданных, связанных с войной в Украине. Но у Соединенных Штатов есть потенциальные альтернативы для сбора информации, такие как спутники-шпионы.

Кстати, по словам официальных лиц, в ближайшие дни США рассматривают еще один полет беспилотника над Черным морем.

Сбитие MQ-9 Reaper: последние новости