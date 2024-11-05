В США предотвратили теракт на электростанции: мужчина собирался запустить дрон со взрывчаткой

Федеральные агенты задержали 24-летнего жителя штата Теннесси Скайлера Филлиппи. Его обвиняют в попытке использовать оружие массового поражения и взорвать энергетический объект в Нэшвилле.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции США. По словам правоохранителей, задержанный намеревался атаковать подстанцию, чтобы нанести ущерб критической инфраструктуре, оставив без электроснабжения тысячи американцев, включая больницы и другие важные объекты.

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Что известно о деле

Министр юстиции США Меррик Гарланд заявил, что ФБР сорвало заговор, направленный на поддержку белого супремасизма.

Это дело служит еще одним предупреждением тем, кто стремится посеять насилие и хаос во имя ненависти, атакуя критическую инфраструктуру нашей страны: Министерство юстиции найдет вас, сорвет ваш план и привлечет вас к ответственности,

– заявил он.

Заместитель министра Лиза Монако добавила, что Филлиппи предан идеологии белого супремасизма и хотел взорвать энергетическую сеть Нэшвилла с помощью дрона со взрывным устройством.

С июня 2024 года, Филлиппи рассказывал анонимному источнику о своем желании устроить массовую стрельбу в окрестностях Колумбии. Через месяц, в июле, он рассказал другому анонимному источнику о возможном влиянии атаки на крупные подстанции.

Как злоумышленник готовился к теракту

В ФБР отметили, что накануне атаки Филлиппи изучал предыдущие атаки на электростанции и пришел к выводу, что атаки с использованием огнестрельного оружия будет недостаточно. Поэтому он планировал использовать дрон с прикрепленной к нему взрывчаткой, чтобы направить его на подстанцию.

В сентябре 2024 года Филлиппи вместе с сотрудниками ФБР под прикрытием отправился на электроподстанцию, которую он ранее исследовал и выбрал своей целью. Во время поездки Филлиппи заказал у агентов под прикрытием взрывчатое вещество С-4 и другие взрывчатые материалы.

Если хочешь нанести наибольший вред как акцелерешенист, атакуй зоны с высокой экономической активностью, высокими налогами, политические зоны во всех крупных городах,

– писал Филлиппи в своих сообщениях.

2 ноября Филлиппи принял участие в нордическом ритуале, который включал чтение нордической молитвы и обсуждение скандинавского бога Одина. Злоумышленник сказал агентам под прикрытием, что "сейчас начинается новая эра" и что настало "время сделать что-то великое".

Филлиппи вместе с агентами под прикрытием отправился к месту теракта. Агенты под прикрытием заняли свои позиции в качестве наблюдателей. В этот момент сотрудники правоохранительных органов арестовали злоумышленника.

Филлиппи грозит максимальное наказание – пожизненное заключение, если его признают виновным в суде.