В США арестовали российского аналитика Игоря Данченко, связанного с "досье Трампа"
Источник:The New York Times
В США арестован российский аналитик Игорь Данченко. Именно его называют одним из главных осведомителей для так называемого "досье Трампа". Речь идет о возможном сговоре штаба Трампа с российскими властями.
Расследование по делу проводил специальный прокурор Джон Дарем. Именно после этого и взяли под стражу Данченко.
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Данченко лжесвидетельствовал во время допросов
СМИ пишут, что Дарем занимался фактами слежки спецслужб за штабом Дональда Трампа во время проведения президентской кампании.
В обвинительном акте против Данченко говорится, что он обманывал во время допросов сотрудников ФБР. 43-летний российский аналитик вроде бы помогал сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу. Стил искал связь Трампа с Россией.
Данченко отрицал связь с Демократической партией, которая якобы заказала досье, он утверждал, что всю информацию получал от анонимных источников.
"Досье Трампа" обнародовали в 2017 году
Так называемое "досье Трампа" обнародовали в 2017 году. В нем говорилось о том, что кандидат в президенты сотрудничал с властями России. Это широко тиражировалось американской прессой.
Однако сам 45-й президент эту связь отрицал. Расследование этих фактов проводил прокурор Роберт Мюллер. Он подтверждения большинства фактов не нашел.
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Главное о вмешательстве России в выборы в США
- Согласно данным американских спецслужб, Россия вмешивалась в президентскую кампанию между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом.
- Речь идет о кибератаках на штаб Демократической партии.
- В США началось расследование по этому поводу. Делом руководили спецпрокурор Роберт Мюллер и Министерство юстиции США.
- Никаких обвинений в результате предъявлено не было.