В США арестовали российского аналитика Игоря Данченко, связанного с "досье Трампа"

В США арестован российский аналитик Игорь Данченко. Именно его называют одним из главных осведомителей для так называемого "досье Трампа". Речь идет о возможном сговоре штаба Трампа с российскими властями.

Расследование по делу проводил специальный прокурор Джон Дарем. Именно после этого и взяли под стражу Данченко.

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Данченко лжесвидетельствовал во время допросов

СМИ пишут, что Дарем занимался фактами слежки спецслужб за штабом Дональда Трампа во время проведения президентской кампании.

В обвинительном акте против Данченко говорится, что он обманывал во время допросов сотрудников ФБР. 43-летний российский аналитик вроде бы помогал сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу. Стил искал связь Трампа с Россией.

Данченко отрицал связь с Демократической партией, которая якобы заказала досье, он утверждал, что всю информацию получал от анонимных источников.

"Досье Трампа" обнародовали в 2017 году

Так называемое "досье Трампа" обнародовали в 2017 году. В нем говорилось о том, что кандидат в президенты сотрудничал с властями России. Это широко тиражировалось американской прессой.

Однако сам 45-й президент эту связь отрицал. Расследование этих фактов проводил прокурор Роберт Мюллер. Он подтверждения большинства фактов не нашел.

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