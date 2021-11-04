Розслідування у справі проводив спеціальний прокурор Джон Дарем. Саме після цього і взяли під варту Данченка.
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Данченко неправдиво свідчив під час допитів
ЗМІ пишуть, що Дарем займався фактами стеження спецслужб за штабом Дональда Трампа під час проведення президентської кампанії.
У обвинувальному акті проти Данченка мовиться, що він обманював під час допитів співробітників ФБР. 43-річний російський аналітик начебто допомагав співробітнику британських спецслужб Крістоферу Стілу. Стіл шукав зв'язок Трампа з Росією.
Данченко заперечував зв'язок з Демократичною партією, яка начебто замовила досьє, він стверджував що усю інформацію отримував від анонімних джерел.
"Досьє Трампа" оприлюднили у 2017 році
Так зване "досьє Трампа" оприлюднили у 2017 році. У ньому мовилось про те, що кандидат у президенти співпрацював з владою Росії. Це широко тиражувалось американською пресою.
Проте сам 45-ий президент цей зв'язок заперечував. Розслідування цих фактів проводив прокурор Роберт Мюллер. Він підтверджень більшості фактів не знайшов.
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Головне про втручання Росії в вибори в США
- Згідно з даними американських спецслужб, Росія втручалась у президентську кампанію між Гілларі Клінтон та Дональдом Трампом.
- Мовиться про кібератаки на штаб Демократичної партії.
- В США розпочалося розслідування щодо цього. Справою керували спецпрокурор Роберт Мюллер і Міністерство юстиції США.
- Жодних обвинувачень в результаті висунуто не було.