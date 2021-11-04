Розслідування у справі проводив спеціальний прокурор Джон Дарем. Саме після цього і взяли під варту Данченка.

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Данченко неправдиво свідчив під час допитів

ЗМІ пишуть, що Дарем займався фактами стеження спецслужб за штабом Дональда Трампа під час проведення президентської кампанії.

У обвинувальному акті проти Данченка мовиться, що він обманював під час допитів співробітників ФБР. 43-річний російський аналітик начебто допомагав співробітнику британських спецслужб Крістоферу Стілу. Стіл шукав зв'язок Трампа з Росією.

Данченко заперечував зв'язок з Демократичною партією, яка начебто замовила досьє, він стверджував що усю інформацію отримував від анонімних джерел.

"Досьє Трампа" оприлюднили у 2017 році

Так зване "досьє Трампа" оприлюднили у 2017 році. У ньому мовилось про те, що кандидат у президенти співпрацював з владою Росії. Це широко тиражувалось американською пресою.

Проте сам 45-ий президент цей зв'язок заперечував. Розслідування цих фактів проводив прокурор Роберт Мюллер. Він підтверджень більшості фактів не знайшов.

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