США атаковали базу для запуска боевых дронов в Ираке, – NYT

В ночь на 28 июня США нанесли мощные авиаудары по проиранским силам. Одной из целей стала база в Ираке, использовавшаяся для запуска дронов.

Беспилотные летательные аппараты атаковали американских военнослужащих. Об этом сообщает NYT со ссылкой на источники в Белом доме.

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Издание пишет, что в течение последних месяцев проиранские вооруженные группировки в Ираке активно использовали БПЛА, которые получали из Тегерана.

Эти дроны применяли для атак против:

военных инструкторов США;

сотрудников ЦРУ.

NYT добавляет, что авиаудар по базе был направлен на то, чтобы лишить боевиков возможности. Хотя в Белом доме понимают, что надолго их это не остановит.

Военные США в Ираке: что известно

В 2003 году США ввели свои войска в Ирак для свержения режима Саддама Хусейна.

Штаты победили в войне, которая продолжалась до 2011 года, и достигли своей политической цели.

Интересно, что после этого американский военный контингент находится в стране по сей день.

В Пентагоне подчеркнули, что приказ атаковать отдал лично Джо Байден. Он хотел показать, что будет действовать для защиты персонала США.