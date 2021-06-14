В США автомобиль въехал в толпу: 29 человек пострадали

В США в штате Техас автомобиль во время гонки въехал в толпу зрителей. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 29 человек.
В местное медучреждение Del Sol госпитализировали 8 пострадавших. Из них 3 – находятся в тяжелом состоянии.
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По данным местной полиции, также пострадали 4 автомобиля.
Предварительное расследование показало, что один из автомобилей по неизвестным причинам покинул грязевую колею и пробил ограждение. Три других автомобиля также пострадали в результате первоначальной аварии,
– говорится в сообщении.
Автомобиль влетел в толпу: смотрите видео
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