Последние действия американской администрации на международной арене вызывают все больше вопросов у союзников. Перекладывание ответственности за глобальную нестабильность и публичные контакты с Москвой свидетельствуют о тревожных изменениях во внешней политике Вашингтона.

Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу о попытках американской администрации оправдать собственные политические просчеты обвинениями в адрес Украины. По его словам, действия Белого дома свидетельствуют о тревожных изменениях в отношении Вашингтона к диктаторским режимам.

Как Европа реагирует на контакты США с Россией?

Спикер обратил внимание на заявления министра финансов США Скотта Бессента об энергетическом шоке в мире, что он пытается связать с ударами Украины по российским НПЗ. Рашкин назвал это попыткой переложить ответственность с больной головы на здоровую, когда истинным источником нестабильности становятся действия самих США.

Это типичное поведение для абюзера, который к тому же занимается газлайтингом, когда обвиняет жертву в тех преступлениях, которые сам совершает. В то время как США сейчас являются главным источником нестабильности в мире наряду с Россией из-за событий в Иране, где непонятно, закончили ли американцы войну,

– подчеркнул он.

Рашкин подчеркнул, что встреча Бессента с министром финансов России Антоном Силуановым на саммите G20 является позорным шагом. По его мнению, такие действия лишь предоставляют агрессору цивилизованную площадку для выступлений и легитимизируют российский режим.

Бессент якобы сказал Силуанову, что никаких соглашений не будет, пока не закончится война. Это хорошо, но почему было с ним встречаться? Бессент делает вид, что это якобы было не по его желанию, а решение из Белого дома, которое ему навязали. Хотя Россия и является супертоксичной, Трамп, будь у него такая возможность, уже давно вел бы с ней дела. Но ему мешает Украина, а также Европа, которая не соглашается на это. Поэтому и все планы Трампа и Путина рушатся, потому что Украина им не подыгрывает,

– отметил политический деятель.

Эксперт отметил единство европейских стран, которые четко продемонстрировали свою позицию на саммите, отказавшись от совместного фото с российским чиновником. В то же время Вашингтон все больше демонстрирует склонность к контактам с автократиями.

Я рад, что европейцы в этом смысле так сплоченно, единым голосом, продемонстрировали свою реакцию. Германия вообще сейчас занимает позицию все более открытого противостояния России. А Соединенные Штаты все открытее выступают на стороне тиранов, а не на стороне демократий,

– подытожил Юрий Рашкин.

Напомним, появление российского чиновника Антона Силуанова на саммите G20 стало первым подобным случаем с начала полномасштабного вторжения. Впрочем, европейские министры добились того, что итоговую групповую фотографию участников саммита сделали без представителя России.

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