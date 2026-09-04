Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін розповів 24 Каналу про спроби американської адміністрації виправдати власні політичні прорахунки звинуваченнями на адресу України. За його словами, дії Білого дому свідчать про тривожні зміни у ставленні Вашингтона до диктаторських режимів.

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Спікер звернув увагу на заяви міністра фінансів США Скотта Бессента щодо енергетичного шоку у світі, який той намагається пов'язати з ударами України по російських НПЗ. Рашкін назвав це спробою перекласти відповідальність з хворої голови на здорову, коли справжнім джерелом нестабільності стають дії самих США.

Це нормальні відносини для аб'юзера, який до того ж займається ґазлайтингом, коли звинувачує жертву в тих злочинах, які сам скоює. Коли США є зараз головним генератором нестабільності у світі разом із Росією через події з Іраном, де незрозуміло, чи закінчили воювати американці,

– наголосив він.

Рашкін підкреслив, що зустріч Бессента з міністром фінансів Росії Антоном Силуановим на саміті G20 є ганебним кроком. На його думку, такі дії лише надають агресору цивілізований майданчик для виступів та легітимізують російський режим.

Бессент нібито сказав Силуанову, що не буде жодних угод, поки не закінчиться війна. Це добре, але навіщо було потрібно з ним зустрічатися? Бессент удає, що це нібито було не його бажання, а рішення з Білого дому, яке йому нав'язали. Хоч Росія є супертоксичною, Трамп, якби міг, вже давно вів би з нею справи. Але йому заважає Україна, а також Європа не погоджується на це. Тому і всі плани Трампа і Путіна руйнуються, бо Україна їм не підіграє,

– зауважив політичний діяч.

Експерт відзначив єдність європейських країн, які чітко продемонстрували свою позицію на саміті, відмовившись від спільного фото з російським посадовцем. Водночас Вашингтон все більше демонструє схильність до контакту з автократіями.

Я радий, що європейці в цьому сенсі так згуртовано єдиним голосом показали свою реакцію. Німеччина взагалі зараз входить у позицію все більш відкритого протистояння Росії. А Сполучені Штати все відкритіше грають на боці тиранів, а не на боці демократій,

– підсумував Юрій Рашкін.

Нагадаємо, поява російського посадовця Антона Силуанова на саміті G20 стала першим подібним випадком з початку повномасштабного вторгнення. Втім, європейські міністри домоглися того, що підсумкове групове фото учасників саміту зробили без представника Росії.

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