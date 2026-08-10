По данным The Atlantic, важную роль в поддержании этого канала поддержки играет директор ЦРУ Джон Ратклифф.
В США нашли способ поддерживать удары Украины по России без передачи оружия
США продолжают оказывать Украине особый вид поддержки, не требующий передачи вооружений, – разведывательную информацию. Вашингтон передает Киеву, в частности, пакеты данных, которые могут использоваться для планирования ударов по позициям российской армии на оккупированных территориях и по энергетической инфраструктуре непосредственно на территории России.
Важную роль в обеспечении этой помощи играет директор Центрального разведывательного управления США Джон Ратклифф. Американские и украинские источники издания утверждают, что он поддерживает доведение до президента Дональда Трампа информации о ситуации на фронте и потерях российской армии.
В частности, по данным журналистов, Ратклифф сообщает Трампу о значительных российских потерях на поле боя, которые, по приведенным изданием оценкам, могут превышать 40 тысяч военных в месяц. Именно демонстрация потерь России и способности Украины противостоять агрессии, как считает один из западных сотрудников разведки, помогает сохранять приверженность президента США дальнейшей поддержке Киева.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
The Atlantic отдельно обращает внимание на удары Украины по российской энергетической инфраструктуре. Ослабление российского нефтяного сектора может соответствовать и более широким экономическим интересам Соединенных Штатов.
В частности, сокращение российского экспорта нефти способно оказать влияние на страны, которые остаются большими покупателями российского сырья, прежде всего Китай и Индию. Издание связывает это с политикой администрации Трампа, которая использует торговые рычаги в отношении государств, продолжающих сотрудничать с Россией.
Трамп может рассматривать украинские удары по российской территории не только как способ ослабить военный потенциал Кремля, но и как элемент давления перед потенциальными переговорами. Такой подход предполагает усиление давления на Россию для создания условий, при которых Москва будет вынуждена более серьезно рассматривать вопрос о завершении войны.
Ранее американский президент объяснял, что усиление военного давления иногда может способствовать завершению конфликта, а не обязательно приводить к его дальнейшему расширению.
Напомним, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский заявил, что у США есть стратегический интерес в поддержке Украины разведданными, поскольку Россия предоставляла Ирану свои спутники.
По его словам, Украина критически зависит от американских систем раннего предупреждения о баллистических угрозах и спутниковых разведданных, которые в основном закупаются за счет партнерских средств.