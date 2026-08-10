За даними The Atlantic, важливу роль у збереженні цього каналу підтримки відіграє директор ЦРУ Джон Раткліфф.

У США знайшли спосіб підтримувати удари України по Росії без передачі зброї

США продовжують надавати Україні окремий вид підтримки, який не потребує передачі озброєнь, – розвідувальну інформацію. Вашингтон передає Києву, зокрема, пакети даних, які можуть використовуватися для планування ударів по позиціях російської армії на окупованих територіях та по енергетичній інфраструктурі безпосередньо на території Росії.

Важливу роль у збереженні цієї допомоги відіграє директор Центрального розвідувального управління США Джон Раткліфф. Американські та українські джерела видання стверджують, що він підтримує доведення до президента Дональда Трампа інформації про ситуацію на фронті та втрати російської армії.

Зокрема, за даними журналістів, Раткліфф повідомляє Трампу про значні російські втрати на полі бою, які, за наведеними виданням оцінками, можуть перевищувати 40 тисяч військових на місяць. Саме демонстрація втрат Росії та спроможності України протистояти агресії, як вважає один із західних співробітників розвідки, допомагає зберігати прихильність президента США до подальшої підтримки Києва.

The Atlantic окремо звертає увагу на удари України по російській енергетичній інфраструктурі. Послаблення російського нафтового сектору може відповідати й ширшим економічним інтересам Сполучених Штатів.

Зокрема, скорочення російського експорту нафти здатне впливати на країни, які залишаються великими покупцями російської сировини, передусім Китай та Індію. Видання пов'язує це з політикою адміністрації Трампа, яка використовує торгівельні важелі щодо держав, що продовжують співпрацювати з Росією.

Трамп може розглядати українські удари по російській території не лише як спосіб послабити військовий потенціал Кремля, а і як елемент тиску перед потенційними переговорами. Такий підхід передбачає посилення тиску на Росію для створення умов, за яких Москва буде змушена серйозніше розглядати завершення війни.

Раніше американський президент пояснював, що посилення військового тиску іноді може сприяти завершенню конфлікту, а не обов'язково вести до його подальшого розширення.

Нагадаємо, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський заявив, що США мають стратегічний інтерес підтримувати Україну розвідданими, оскільки Росія надавала Ірану власні супутники.

За його словами, Україна має критичну залежність від американських систем раннього попередження про балістичні загрози та супутникових розвідданих, які переважно купуються за партнерські кошти.