США должны объявить о покупке передовой системы ПВО для Украины – CNN

Соединенные Штаты планируют объявить о закупке системы противовоздушной обороны для Украины. Предварительно известно, когда это может произойти.

Соответствующую информацию обнародовала пресса. Это случилось 26 июня – на 123-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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США планируют объявить о закупке ПВО для Украины

США планируют объявить уже на этой неделе, что они приобрели передовую систему противоракетной обороны средней и большой дальности для Украины,

– сообщил источник, знакомый с сообщением.

Предварительно известно, что президент США Джо Байден 26 июня в Германии на саммите встречался с лидерами стран "Большой семерки". В основном он был посвящен Украине.

Кроме того, президент США ранее заявил, что Штаты предоставят Украине более совершенные ракетные системы и боеприпасы. Он указал, что причина такого решения заключается в том, что война с Россией обостряется.

Зеленский анонсировал договоренности о мощной ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 26 июня заявил, что страны-партнеры могут вскоре предоставить Украине мощные системы противовоздушной обороны.

Объяснил, что в этом отношении уже есть соответствующие договоренности. Это ведь сейчас единственное, что может помочь спасти украинцев от ракетных ударов.

Нам нужна мощная противовоздушная оборона – современная, полностью эффективная. Которая может дать полную защиту от этих ракет. Об этом мы ежедневно говорим с партнерами. Есть уже некоторые договоренности. И партнерам нужно двигаться быстрее, если они – действительно партнеры, а не наблюдатели,

– заявил Зеленский.

Президент также объяснил, что это не тот случай, когда можно подождать. Заметил, что оккупантов – этих террористов – надо бить изо всех сил, чтобы они не думали, что могут давить и кого-то переиграть.

Кратко о системе ПВО для Украины

Чтобы защитить наше государство от вражеских ракет, Украине нужно закрыть небо. То есть разместить в нашем государстве мощную систему противовоздушной обороны.

С этим призывом Украина и люди в других странах мира в начале полномасштабной войны активно обращались к международному сообществу. Однако тогда небо над Украиной не было закрыто.

В марте помощница Госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявила, что Вашингтон не может закрыть небо над Украиной. Причину она тогда тоже назвала. Штаты считали, что такой шаг приведет к еще большей войне.

18 июня Польша заявила, что может закрыть небо над Западом Украины. Тогда экс-руководитель Бюро Нацбезопасности Польши Станислав Козей сказал, что противоракетную защиту над Западной Украиной могут ввести "со дня на день".

26 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ответом на массовые обстрелы россиянами украинских городов должно быть скорейшее развертывание эффективной системы ПВО. Министр сказал, что это следует закрепить в стратегии НАТО. Резников пояснил, что это гарантирует дополнительные 500 – 1000 километров безопасности для каждого европейского города.

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