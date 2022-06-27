США должны объявить о покупке передовой системы ПВО для Украины – CNN
Источник:CNN
Соединенные Штаты планируют объявить о закупке системы противовоздушной обороны для Украины. Предварительно известно, когда это может произойти.
Соответствующую информацию обнародовала пресса. Это случилось 26 июня – на 123-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
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США планируют объявить о закупке ПВО для Украины
США планируют объявить уже на этой неделе, что они приобрели передовую систему противоракетной обороны средней и большой дальности для Украины,
– сообщил источник, знакомый с сообщением.
Предварительно известно, что президент США Джо Байден 26 июня в Германии на саммите встречался с лидерами стран "Большой семерки". В основном он был посвящен Украине.
Кроме того, президент США ранее заявил, что Штаты предоставят Украине более совершенные ракетные системы и боеприпасы. Он указал, что причина такого решения заключается в том, что война с Россией обостряется.
Зеленский анонсировал договоренности о мощной ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 26 июня заявил, что страны-партнеры могут вскоре предоставить Украине мощные системы противовоздушной обороны.
Объяснил, что в этом отношении уже есть соответствующие договоренности. Это ведь сейчас единственное, что может помочь спасти украинцев от ракетных ударов.
Нам нужна мощная противовоздушная оборона – современная, полностью эффективная. Которая может дать полную защиту от этих ракет. Об этом мы ежедневно говорим с партнерами. Есть уже некоторые договоренности. И партнерам нужно двигаться быстрее, если они – действительно партнеры, а не наблюдатели,
– заявил Зеленский.
Президент также объяснил, что это не тот случай, когда можно подождать. Заметил, что оккупантов – этих террористов – надо бить изо всех сил, чтобы они не думали, что могут давить и кого-то переиграть.
Кратко о системе ПВО для Украины
- Чтобы защитить наше государство от вражеских ракет, Украине нужно закрыть небо. То есть разместить в нашем государстве мощную систему противовоздушной обороны.
- С этим призывом Украина и люди в других странах мира в начале полномасштабной войны активно обращались к международному сообществу. Однако тогда небо над Украиной не было закрыто.
- В марте помощница Госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид заявила, что Вашингтон не может закрыть небо над Украиной. Причину она тогда тоже назвала. Штаты считали, что такой шаг приведет к еще большей войне.
- 18 июня Польша заявила, что может закрыть небо над Западом Украины. Тогда экс-руководитель Бюро Нацбезопасности Польши Станислав Козей сказал, что противоракетную защиту над Западной Украиной могут ввести "со дня на день".
- 26 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ответом на массовые обстрелы россиянами украинских городов должно быть скорейшее развертывание эффективной системы ПВО. Министр сказал, что это следует закрепить в стратегии НАТО. Резников пояснил, что это гарантирует дополнительные 500 – 1000 километров безопасности для каждого европейского города.
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