США допустили 2 ошибки: военный обзор от Свитана

Американский генерал Бен Ходжес заявил, что, несмотря на весомую помощь Украине, США допустили 2 ошибок. Они так и не назвали конечную цель войны, а также держат в администрации президента, представителей еще обамских властей.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан сказал, что в свое время, похоже, администрация Обамы "продала" Крым России. Тем временем издание The Telegraph сообщает, что Байден может предоставить Украине 100 миллиардов долларов помощи.

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Проблемы в администрации Байдена

Свитан отметил, что в администрации Байдена до сих пор есть представители администрации Обамы, сидящие там еще со времен Клинтона. Байден не самостоятельно принимает решения, а потому и помощь Украине получается немного хаотичной и не совсем последовательной.

ВСУ еще в прошлом году на плечах россиян могли зайти в Крым, но помощь Украине остановилась фактически на месяц. Представители администрации президента США, похоже, проплаченные Путиным, не желают, чтобы ВСУ зашли в Крым.

Ликвидация офицеров на Бахмутском направлении

ВСУ удалось ликвидировать на юге Бахмута майора российской армии. Это командир роты или батальона. Очевидно, что наши войска прижали один из батальонов и ликвидировали оккупантов. В общей сложности на день ВСУ отминусовывают по 500–600 врагов, то есть по одному батальону.

Кроме того, в сводках от Генштаба появляется много танков, которыє ликвидируют ВСУ. Это значит, что россияне подтягивают их поближе к линии фронта. Ежедневно наши войска отминусовывают по 2 десятка танков, и это значительные потери для врага.

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"Работа" в Новой Каховке

Во временно оккупированной Новой Каховке был ликвидирован представитель путинской оккупантской администрации. Полковник запаса ВСУ отметил, что вряд ли это работа партизан. Это постарались ГУР, ССО, контрразведка СБУ, работающих на левом берегу.

"Тихо пришел – тихо ушел" – девиз этих сил. С этой целью эти группировки высаживаются и на западном берегу Крыма. Все российские террористы до конца своей недолгой жизни будут дрожать, в ожидании, когда придут и за ними, потому что представители украинских спецслужб будут "работать" с ними и после войны.

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