Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан сказав, що свого часу, схоже, адміністрація Обами "продала" Крим Росії. Тим часом видання The Telegraph повідомляє, що Байден може дати Україні 100 мільярдів доларів допомоги.

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Проблеми в адміністрації Байдена

Світан зазначив, що в адміністрації Байдена досіє є представники адміністрації Обами, що сидять там ще з часів Клінтона. Байден не самостійно приймає рішення, а тому й допомога Україні виходить трохи хаотичною та не зовсім послідовною.

ЗСУ ще минулого року на плечах росіян могли зайти в Крим, але тоді допомога Україні зупинилась фактично на місяць. Представники адміністрації президента США, які, схоже, проплачені Путіним, не бажають, щоб ЗСУ зайшли в Крим.

Ліквідація офіцерів на Бахмутському напрямку

ЗСУ вдалось ліквідувати на півдні Бахмута майора російської армії. Це командир роти або батальйону. Очевидно, що наші війська притисли один із батальйонів і ліквідували окупантів. Загалом на день ЗСУ відмінусовують по 500 – 600 ворогів, тобто, по одному батальйону.

Крім того, у зведеннях від Генштабу з'являється багато танків, що ліквідували ЗСУ. Це означає, що росіяни підтягують їх ближче до лінії фронту. Щодня наші війська відмінусовують по 2 десятки танків, і це значні втрати для ворога.

Військовий огляд від Світана: дивіться відео

"Робота" в Новій Каховці

У тимчасово окупованій Новій Каховці був ліквідований представник путінської окупантської адміністрації. Полковник запасу ЗСУ зауважив, що навряд це робота партизанів. Це постарались ГУР, ССО, контррозвідка СБУ, що "працюють" на лівому березі.

"Тихо прийшов – тихо пішов" – девіз цих сил. З такою метою ці угруповання висаджуються й на західному березі Криму. Усі російські терористи до кінця свого недовгого життя будуть тремтіти, в очікуванні, коли прийдуть і за ними, бо представники українських спецслужб будуть "працювати" з ними й після війни.

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