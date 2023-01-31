Слова Байдена – не окончательная позиция: в США еще не обсуждали передачу Украине F-16

Заявление президента США Джо Байдена о том, что Америка не будет поставлять Украине самолеты F-16, не является окончательной позицией Вашингтона. В США до сих пор не обсуждали предоставление Украине истребителей на высоком уровне.

Поэтому отрицательный ответ Байдена на вопрос о предоставлении Украине современных истребителей, возможно, не окончательная позиция Вашингтона. Об этом издание Politico сообщает со ссылкой на американского чиновника, говорившего на условиях анонимности.

Обратите внимание Изменят ход войны: основные характеристики F-16 и позиция Запада по передаче самолетов Украине

Байден, вероятно, озвучил только свою позицию

По просьбе прокомментировать слова Байдена чиновник сказал, что "применительно к F-16 не было никакой серьезной дискуссии на высоком уровне".

"Другими словами, непохоже, что заявление Байдена является результатом внутреннего пересмотра политики, а скорее текущей позицией человека, который принимает окончательное решение", – констатируют в Politico.

Что известно о заявлении Байдена

30 января президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, будет ли Америка поставлять Украине современные истребители, сказал "нет".

Журналисты подчеркивают, что Байден, вероятно, мог не услышать вопрос, поскольку он выходил из вертолета, где был шум. Следовательно, утверждать, что США категорически отказались поставлять Украине самолеты нельзя.

В Белом доме прокомментировали заявление Байдена, однако не дали конкретного ответа. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби лишь отметил ту помощь, которую США уже предоставляют Украине.

Следует отметить, что ранее в США не исключили поставку Украине многоцелевых истребителей F-16. Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что США "очень осторожно" будут обсуждать идею поставки истребителей с Киевом и его союзниками.

Украина стремится получить современные истребители

Перед активизацией боевых действий весной Украина стремится получить в танки также и западную авиацию. Это позволит украинским военным более эффективно действовать на поле боя.

Передать Украине истребители уже согласились с Нидерландами и Польшей. Также президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставку Украине самолетов.

Против передачи самолетов украинским военным выступает германский канцлер Олаф Шольц. Иностранные СМИ информировали, что в НАТО уже идет обсуждение самолетов.

Известно, что 14 февраля состоится очередная встреча в формате Рамштайн, на которой и могут обсуждать истребители для Украины.