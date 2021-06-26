США и Германия готовят соглашение по "Северному потоку-2", Украине предложат компенсацию, – СМИ

Соединенные Штаты и Германия намерены заключить соглашение по "Северному потоку-2". Этот договор призван ослабить геополитические выгоды России после завершения строительства газопровода.

В то же время американские и немецкие власти готовы компенсировать Украине транзитные сборы. Их государство потеряет из-за того, что трубопровод будет пролегать в обход нашей территории.

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Однако на фоне завершения "Северного потока-2" США и Германия могут оказать помощь Украине в строительстве новых электростанций и развитии инфраструктуры.

О чем еще говорили

Государства также обсудили возможность прекращения поставок голубого топлива по газопроводу, если Россия решит оказать давление на нашу страну.

Штаты допускают введение санкций против Москвы, если агрессор сократит поставки газа в Украину.

Кроме этого, Германия заявила, что готова начать переговоры с Кремлем относительно продолжения транзита российского газа через Украину.

Рабочая поездка канцлера состоится в июле.

"Северный поток-2": Что известно

Россия строит "Северный поток-2" для того, чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины.

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, которые занимались прокладкой труб для газопровода, – строительство остановили. Однако через год его восстановили.

В марте 2021 года сенаторы США отправили письмо президенту Джо Байдену, в котором призвали ввести новые санкции.

Штаты выдали новый санкционный список и включили туда российские суда и компании, связанные с "Северным потоком-2".

Основные положения договоренностей США и Германия планируют согласовать до визита Ангелы Меркель в Вашингтон.

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