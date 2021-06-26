США и Германия готовят соглашение по "Северному потоку-2", Украине предложат компенсацию, – СМИ
Источник:Bloomberg
Соединенные Штаты и Германия намерены заключить соглашение по "Северному потоку-2". Этот договор призван ослабить геополитические выгоды России после завершения строительства газопровода.
В то же время американские и немецкие власти готовы компенсировать Украине транзитные сборы. Их государство потеряет из-за того, что трубопровод будет пролегать в обход нашей территории.
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Однако на фоне завершения "Северного потока-2" США и Германия могут оказать помощь Украине в строительстве новых электростанций и развитии инфраструктуры.
О чем еще говорили
Государства также обсудили возможность прекращения поставок голубого топлива по газопроводу, если Россия решит оказать давление на нашу страну.
- Штаты допускают введение санкций против Москвы, если агрессор сократит поставки газа в Украину.
Кроме этого, Германия заявила, что готова начать переговоры с Кремлем относительно продолжения транзита российского газа через Украину.Основные положения договоренностей США и Германия планируют согласовать до визита Ангелы Меркель в Вашингтон.
- Рабочая поездка канцлера состоится в июле.
"Северный поток-2": Что известно
- Россия строит "Северный поток-2" для того, чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины.
- В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, которые занимались прокладкой труб для газопровода, – строительство остановили. Однако через год его восстановили.
- В марте 2021 года сенаторы США отправили письмо президенту Джо Байдену, в котором призвали ввести новые санкции.
- Штаты выдали новый санкционный список и включили туда российские суда и компании, связанные с "Северным потоком-2".
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