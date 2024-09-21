США на следующей неделе объявят о большом пакете помощи Украине

США готовят большой пакет военной помощи для Украины. Речь идет о пакете на 375 миллионов долларов.

Он заметно больше, чем в последние месяцы. Его объявление планируется уже на следующей неделе. Об этом Reuters сообщили двое американских чиновников.

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Пакет помощи от США

Этот пакет помощи будет содержать патрульные катера, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 миллиметров, запасные части и другое вооружение.

В агентстве указывают, что содержание и объем пакета еще могут измениться.

Отмечается, что с мая США не объявляли Украине пакетов помощи на сумму более 275 миллионов долларов с помощью механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), который позволяет передавать оружие с американских складов.

Телеканал CNN позже сообщил, что поставки содержимого пакета помощи может задержаться из-за нехватки запасов в США.

В Пентагоне ранее сообщали, что сейчас в США осталось 5,9 миллиарда долларов в рамках президентских полномочий по сокращению расходов на Украину. Они заканчиваются в конце финансового года менее чем через две недели. Эти полномочия позволяют Пентагону изымать запасы непосредственно из американских запасов для отправки в Украину, и именно так США поставляли большую часть оружия и оборудования, которые они предоставили Киеву.