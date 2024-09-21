Він є помітно більшим, ніж в останні місяці. Його оголошення планується вже наступного тижня. Про це Reuters повідомили двоє американських посадовців.

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Пакет допомоги від США

Цей пакет допомоги міститиме патрульні катери, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 міліметрів, запасні частини та інше озброєння.

У агентстві вказують, що зміст і обсяг пакета ще можуть змінитися.

Зазначається, що з травня США не оголошували Україні пакетів допомоги на суму понад 275 мільйонів доларів за допомогою механізму PDA (Presidential Drawdown Authority), який дозволяє передавати зброю з американських складів.

Телеканал CNN пізніше повідомив, що постачання вмісту пакета допомоги може затриматися через брак запасів у США.

У Пентагоні раніше повідомляли, що наразі у США залишилось 5,9 мільярда доларів у рамках президентських повноважень щодо скорочення витрат на Україну. Вони закінчуються наприкінці фінансового року менш ніж через два тижні. Ці повноваження дозволяють Пентагону вилучати запаси безпосередньо з американських запасів для відправки в Україну, і саме так США постачали більшу частину зброї та обладнання, які вони надали Києву.