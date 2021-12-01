США готовят новый пакет санкций против режима Лукашенко

Соединенные Штаты готовы ввести санкции против Беларуси. Произойти это может "очень скоро", однако конкретной даты пока нет.

Как рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, санкции Штатов будут согласованы с Евросоюзом.

Важно Блинкен пригрозил России санкциями и присутствием на "восточном фланге"

По его словам, санкции против Беларуси введут "очень скоро".

Я думаю, что очень скоро вы увидите пакет санкций, который был согласован США и Евросоюзом,

– сказал чиновник.

Причиной для введения ограничений против режима Лукашенко стал миграционный кризис на границе с Польшей.

Что известно о санкциях против Беларуси 1 декабря послы Европейского союза утвердили очередной, пятый пакет санкций против Беларуси из-за миграционного кризиса. В список попали у28 лиц и организаций, среди них белорусские авиакомпании, предприятия, пограничники и судьи. Новый санкционный пакет опубликуют в официальном журнале ЕС в четверг, 2 декабря. В этот же день санкции вступят в силу.

Кризис на белорусско-польской границе