США готовят санкции в отношении российских поставщиков технологий для военных

В США продолжают налагать новые санкции против России. Уже скоро они коснутся поставщиков технологий для военных.

Ни для кого не секрет тот факт, что российская оборонка возлагается на международные технологии. Так что в США решили добавить еще несколько санкций, чтобы усложнить процесс создания оружия стране-агрессорке. Об этом свидетельствуют документы, а также заявления должностных лиц.

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Усложнится как закупка, так и производство

Так, Министерство торговли намерено наложить санкции на компанию "Серния Инжиниринг". Она, уверены в США, работает над распространением оружия для российских специальных служб. Также не минуют они компанию "Сертал". Ее специализация – оборудование, а также технологии для военных России.

Не минуют санкции также и подставные компании. Речь идет о четырех компаниях-прокладках, с помощью которых "Серния" и "Сертал" упрощают себе процесс покупок.

Также санкции наложат на:

"Микрон" – крупнейший в стране-агрессоре производитель микросхем;

"НИИ-Вектор" – предприятие, создающее программное обеспечение, а также технологии связи;

"Т-Платформа" – компания, которая создает суперкомпьютеры.

Есть возможность, что под санкции попадет также iGrids. Эта технологическая компания работает над созданием программного обеспечения автоматизированных систем управления электросетью в стране-агрессоре.

Эти компании уже получили экспортные ограничения от Министерства торговли США. Новый пакет санкций только усложнит им жизнь. Речь идет об ограничении любых финансовых операций. Это может стать причиной того, что у предприятий нет возможности продолжать свою бизнес-деятельность.

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