США готовят санкции против Nord Stream 2 AG, – СМИ

В США уже ввели санкции из-за "признания" Россией боевиков на оккупированном Донбассе. Теперь Белый дом готовится добавить к наказанию ограничения против компании Nord Stream 2 AG.

Компания – оператор нового российского газопровода. СМИ сообщили, что по источникам в Администрации Джо Байдена именно она попадет под ограничения.

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Ожидается, что администрация Байдена в среду объявит о том, что позволит ввести санкции против Nord Stream 2 AG, компании, отвечающей за строительство российского газопровода.

– говорится в сообщении.

По плану это решение войдет в пакет санкций США против России из-за того, что Путин признал боевиков.

Санкции против России

В немецком МИД заявляли, что "Северный поток-2" заморожен. Это сделали после признания Россией боевиков на Донбассе.

Российский газопровод "Северный поток-2" больше не будет поддерживать немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды (Stiftung Klima-und Umweltschutz MV). Причиной послужило решение Путина признать боевиков и дальнейшая агрессия в Украине.

Кроме того, Европейский Союз планирует ввести ограничения и против министра обороны оккупантов Сергея Шойгу. Ограничения уже были введены против российских банков, олигархов, чиновников.

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