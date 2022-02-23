США готовят санкции против Nord Stream 2 AG, – СМИ

23 февраля 2022 , 20:38
Читати новину українською

Источник:

Reuters

В США уже ввели санкции из-за "признания" Россией боевиков на оккупированном Донбассе. Теперь Белый дом готовится добавить к наказанию ограничения против компании Nord Stream 2 AG.

Компания – оператор нового российского газопровода. СМИ сообщили, что по источникам в Администрации Джо Байдена именно она попадет под ограничения.

К теме Санкции ЕС могут сделать невозможным путешествия россиян в Польшу и ЕС, – Дуда

Ожидается, что администрация Байдена в среду объявит о том, что позволит ввести санкции против Nord Stream 2 AG, компании, отвечающей за строительство российского газопровода.
– говорится в сообщении.

По плану это решение войдет в пакет санкций США против России из-за того, что Путин признал боевиков.

Санкции против России

Мнение о том, что может остановить Путина: смотрите видео

 

Автор: Оксана Княжик