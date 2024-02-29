Соединенные Штаты готовятся к большой войне и усиливают возможности армии, – AP

Армия США сокращает численность своих войск и готовится к будущим войнам большого масштаба. Там срочно проводят реструктуризацию войска с целью усиления возможностей.

Войска США столкнулись с трудностями в наборе личного состава, что затрудняет заполнение вакансий. Американская армия уменьшает свою численность на 24 тысячи человек (то есть почти на 5%) и проводит реструктуризацию с целью подготовки к возможности проведения будущей большой войны.

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Какие изменения планируются в армии США

Речь идет о сокращении преимущественно тех должностей, которые оставались незанятыми, а не реальных солдат. В частности это касается должностей, связанных с борьбой с повстанцами, которых было много во время войн в Ираке и Афганистане, но сегодня они не так нужны. Около 3 000 человек будет сокращено в армейских силах специальных операций.

Мы отходим от борьбы с терроризмом и повстанцами. Мы хотим подготовиться к крупномасштабным боевым операциям,

– пояснил министр армии США Кристин Вормут.

Общее количество американских военных, которые находятся на службе, сейчас составляет около 445 000 солдат. Согласно новому плану, США стремятся в течение следующих пяти лет привлечь новых военнослужащих и достичь уровня 470 000.

Америка планирует сформировать подразделения противовоздушной обороны и противодействия беспилотникам, а также пять новых оперативных групп по всему миру с повышенными способностями в области кибербезопасности, разведки и ведения дальних операций.

В США прокомментировали вероятность отправки войск в Украину

Представительница Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон заявила, что американские войска воевать на территории Украины не будут.

По ее словам, Байден хочет, чтобы Конгресс США разблокировал пакет военной помощи, чтобы ВСУ имели необходимые для защиты от российского вторжения оружие и боеприпасы. Американский лидер видит в этом путь к победе.

Официальный представитель Белого дома также заявил, что США не планируют отправлять ни свои, ни войска НАТО в Украину.

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