Как в Вашингтоне готовятся к приему Зеленского – мощные фото

21 декабря 2022, 19:39
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Источник:

Sky News

В США активно готовятся к приезду Владимира Зеленского и украинской делегации. На улицах Вашингтона уже развеваются украинские флаги.

Как Вашингтон готовится к приезду Зеленского

У здания Капитолия повесили государственный флаг Украины рядом с американским флагом. Также украинский флаг развевается на центральной улице – Пенсильвания-авеню.

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К приезду Зеленского готовятся не только в правительственном квартале. Простые американцы в твиттере также выставляют фотографии с украинским флагом на своих домах. Таким образом, граждане США хотят показать украинцам свою поддержку.


Сотрудники устанавливают украинский флаг возле Капитолия / Фото Sky News


Центральную улицу Вашингтона готовят к приезду Зеленского / Фото Джес Рабинович

Американские граждане поддерживают Украину! Во всем моем районе люди вывешивают украинский флаг после отвратительного вторжения России,
– пишут пользователи в твиттере.


Американцы хотят показать свою поддержку / Фото Лизы Энн

Зеленский впервые отправился за границу: что известно

  • 21 декабря президент Украины впервые с начала полномасштабного вторжения русских войск в Украину уехал за границу. Известно, что в США политика пригласил Джо Байдена.
  • В обед украинский президент был замечен на вокзале в Польше, а дальше он отправился самолетом в США. Поездку не анонсировали в целом по соображениям безопасности.
  • Известно, что США Зеленский встретится с Байденом и выступит перед Конгрессом.
  • По данным СМИ, глава Белого дома готовится объявить о новом пакете военной помощи, в который войдут мощные системы ПВО Patriot.
Автор: Софія Мінджоса