Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что Дональд Трамп из-за реакции на введенные им тарифы, проверяет накануне нового гипотетического конфликта страны мира на приверженность США. Также президент США отчитался, что введенные им пошлины уже приносят финансовый результат – Соединенные Штаты ежедневно получают 2 миллиарда долларов в виде тарифов.

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Это проверка союзников

Загородний объяснил действия Трампа, который вводит пошлины, а потом смотрит, какие страны выходят с ним на переговоры. Благодаря этой тактике он выявляет, кто поддерживает Китай, а кто – нет.

Если страна идет на переговоры с США, значит она их поддерживают. Это проверка союзников, ведь США готовится к войне с Китаем,

– подчеркнул политтехнолог.

США, по его словам, входят в переговоры, имея рычаг давления. Страны нервничают, звонят, а Трамп в это время играет в гольф.

Обратите внимание! Дональд Трамп объяснил, что введение тарифов является "войной с миром", однако добавил, что на самом деле это "совсем не война", потому что мировые лидеры летят в США, чтобы вести переговоры. Также президент сказал, что страны "звонят ему и "целуют в задницу", ведь "умирают от желания заключить сделку".

"В то же время рассказы о "падении рынков", это ерунда. Жалуются из-за тарифов преимущественно представители финансового капитала, потому что рынок и так был перегрет", – уверен он.

В 2008 году было напечатано много денег и это привело к тому, что рентабельность финансового капитала выше, чем промышленного.

Отстаивает интересы рабочих

Для США проблема в том, что с этими инвестиционными банкирами войну с Китаем выиграть нельзя. Америке, как отметил Завгородний, сейчас нужны рабочие, которые бы трудились на военных заводах и производили детали для оружия и техники. Для того чтобы было импортозамещение и у людей была работа, что и обещал Трамп.

Трамп отмечает, что он отстаивает интересы рабочих, а не инвестбанкиров, что странно для миллиардера,

– подчеркнул политтехнолог.

Он делает так, чтобы рентабельным был промышленный капитал. Тогда производство будет переноситься в США, у людей появится работа и вернется средний класс.

Параллельно администрация Трампа приводит к девальвации доллар из-за этого кризиса. Это означает, что импортная продукция в США будет стоить дороже, чем американская, а экспорт становится дешевле,

– отметил Тарас Загородний.

Также из-за девальвации доллара огромный долг США будет обслуживаться дешевле. Этот долг, по его словам, образовался, когда США переносили производство за границу, в частности в Китай, отдали туда много технологий.

Однако это не политика только Трампа, а Соединенных Штатов в целом. Первые пошлины против Китая, добавил политтехнолог, он ввел, когда был его первый президентский срок. Когда президентом стал Джозеф Байден, он не отменил эти тарифы, а начал вторую волну дополнительных пошлин в 2024 году.

Отметим, что по мнению экономиста Олега Пендзина, таможенная война Трампа, в частности с Китаем, "мгновенно осложнит ситуацию вокруг Тайваня". Унизительные заявления президента США, "максимально обострили противоречия", которые ранее удалось сглаживать дипломатическими усилиями.