США готовы для дополнительных санкций против России после оглашения шестого пакета ЕС, – Байден

Санкционный штурм вокруг России набирает обороты. Президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон готов ввести дополнительные санкции против государства-агрессора.

После того, как Европейский Союз и Великобритания объявили об очередных санкциях против России, президент США Джозеф Байден заявил, что "мы всегда открыты для дополнительных санкций".

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Байден о санкциях против России

На этой неделе я буду говорить с членами G7 о том, что мы собираемся делать или нет,

– добавил Байден журналистам в Белом доме, обсуждая экономику США.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила новый пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российской нефти. Однако она подчеркнула, что это не произойдет мгновенно. Речь идет о постепенном процессе отказа от российского сырья. Также туда входят предложения по:

отключению крупнейшего российского банка "Сбербанк" и двух других мощных банков государства-агрессора от системы SWIFT;

формированию списков лиц, совершивших военные преступления в Буче Киевской области;

отключению трех государственных вещателей от европейского эфира. Речь идет о тех медиа, которые распространяют ложь Путина.

Сообщается, что Еврокомиссия уже передала шестой пакет санкций против России для рассмотрения странам-членам Европейского Союза.

В то же время глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в среду, 4 мая, объявила о дальнейших санкциях против 63 граждан России и организаций. В частности, в британский санкционный список попали российские медиа-компании, которые "стоят за жестокой кампанией Путина по дезинформации" и их сотрудники.

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