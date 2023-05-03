США готовы к диалогу с Китаем: каких шагов ждут от Пекина относительно войны в Украине

В США заявили, что готовы к диалогу с Китаем на самом высоком уровне. В то же время Вашингтон пытается подтолкнуть Пекин к более адекватной позиции по войне в Украине.

Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, насколько США и Китай готовы к диалогу, а также, как Запад реагирует на мирные предложения Китая. Более подробно – читайте дальше в материале.

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США готовы к разговору Байдена и Си

Посол США в Китае Николас Бернс заверил, что Вашингтон готов вести переговоры с Китаем на высоком уровне и американцы хотят наладить более эффективные каналы связи между двумя странами.

"Отношения США с Китаем остаются "сложными" и конкурентными, но Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином и верит, что больший диалог будет конструктивным. Мы считаем, что нам нужны лучшие каналы связи между двумя правительствами и более глубокие каналы, и мы готовы к переговорам.

И это особенно важно делать, конечно, когда у вас большие проблемы и большие разногласия в отношениях. Мы никогда не стеснялись об этом говорить, и мы надеемся, что китайцы пойдут нам навстречу в этом", – сказал Бернс.

Важно добавить, что буквально вчера Николас Бернс заявил, что после диалога Зеленского и Си Цзиньпина страны Запада ожидают от Китая, что он повлияет на вывод российских войск из Украины.

Бернс заверил, что Пекину необходимо быть жестче в отношении Москвы. Если же говорить о программе минимум, то Запад будет положительно оценивать позицию Китая, если тот, как говорит Бернс, подтолкнет Россию к прекращению бомбардировок украинских школ, больниц и жилых домов.

То есть, Запад ожидает, что Пекин по крайней мере частично уймет террористические наклонности российского режима и заставит Путина отказаться от ракетных атак по мирным городам Украины.

Бернс также отметил, что разговор между главой КНР Си Цзиньпином и президентом Владимиром Зеленским был "хорошим первым шагом", но неясно, будут ли за ним какие-либо действия.

Готов ли Китай поставлять оружие России: что говорят в США

Здесь есть еще одна очень важная деталь, связанная как раз тем, готов ли Пекин передать России летальное оружие.

И даже американский генерал командующий Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявляет, что пока нет никаких признаков того, что Китай все же передал что-то России.

Конечно, Милли признает, что некоторые поставки, например, микрочипов, могут быть, но оружие Китай не передает, и, похоже, уже не передаст.

Тем более после визита Си в Москву в марте. Марк Милли уверяет, что США очень внимательно следят, чтобы Китай и Россия не объединились в одну силу против США.

Он заявил, что Китай все же предпочитает банально использовать Россию в собственных целях. Также Марк Милли уверен, что Си не столь глуп, чтобы ввязываться в войну за какие-то российские интересы.

Какая Россия нужна Пекину

В то же время, честно говоря, Китаю выгодно постоянное подавление России, ведь таким образом она становится все более зависимой от Пекина.

Однако и полный провал России Китай не хочет допустить, а потому и пытается маневрировать в вопросах войны в Украине. Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен ясно заявил, что Соединенные Штаты открыто воспринимают усилия Китая по продвижению мира в Украине.

Однако Пекин должен понимать, что все инициативы необходимо создавать на восстановлении базовых принципов – территориальной целостности, суверенитета и независимости.

Если же хотя бы одного пункта в предложениях Китая нет, то не стоит его даже продвигать, ведь на это не согласится Украина. Итак, первое, что должен делать Китай, прежде чем что-то предлагать – это обсуждать все предложения с Киевом.

Спецпредставитель Китая в Украине: какова настоящая цель Пекина

Сейчас Пекин по крайней мере риторически пытается все выставить так, что якобы он и правда готов к диалогу. В частности, после разговора Зеленского и Си Цзиньпина Пекин заявил, что отправляет для диалога о мире своего спецпредставителя Ли Хуэя.

Последний будет координировать усилия Пекина с Киевом и рядом европейских столиц. Однако к его фигуре есть вопросы. Сегодня появились новые подробности о нем, указывающие на то, что в Кремле сейчас рады тому, что Пекин направляет в Киев именно такого представителя.

Хотя, например, издание NBC News добавляет, что когда-то Ли Хуэй озвучивал и вполне проукраинскую позицию.

Как указывают эксперты, Москва точно не имеет поводов для волнения, ведь Ли Хуэй действительно понимает российскую политику. И это неудивительно, ведь Ли Хуэй был послом Китая в Москве в течение десятилетия до 2019 года и имеет десятилетие дипломатического опыта еще во время Советского Союза.

Кроме того, Ли Хуэй часто хвалил китайско-российские отношения. К примеру, в 2016 году Ли Хуэй написал статью для российского сайта МИД, в которой заявил, что Китаю нужна "мощная Россия", а уже в 2020-м Ли утверждал, что Пекин и Москва "будут оставаться спина к спине и плечо к плечу".

Однако теперь эксперты считают, что задача Ли Хуэя состоит не в том, чтобы продвигать российскую позицию, а наоборот, визит Ли в несколько европейских стран может быть попыткой развеять беспокойство по поводу дипломатической лояльности Пекина к Москве, учитывая, что Китай ранее объявил о своем безграничном партнерстве с Россией.

Кроме того, эксперты добавляют, что санкции заставили Россию еще больше полагаться на Китай, Пекин, в свою очередь, смог усилить влияние на Москву.

Однако и с Западом полностью порывать Китай не хочет, по крайней мере, с Европой точно. Итак, NBC News утверждает, что Ли Хуэя не следует рассматривать именно как пророссийского представителя. Он едет отстаивать чисто китайские интересы.

Впрочем, сейчас Китай делает ставку на то, что в какой-то момент переговоры неизбежны, а потому Пекин занимает место главного переговорщика.

Как пишет NBC News, Ли Хуэй также встречался с официальными лицами из других постсоветских государств, которые имеют более жесткие отношения с Россией, что свидетельствует о том, что Пекин хочет занять собственное место на международном уровне и не будет подвергаться диктату Москвы.

Как Запад нивелирует попытки Китая и России создать мощный союз

Но Запад все равно продолжает смотреть на позицию Китая с долей скепсиса. Ведь Китай так и не осудил вторжение России, он все еще покупает российскую нефть, он по-прежнему посылает товары двойного назначения в Россию.

Следовательно, Китай все еще должен доказать, что он может быть настоящим посредником.

Именно поэтому США, похоже, пытаются подтолкнуть Китай к более адекватной позиции. И используют в этом вопросе именно кнут, а не только пряник.

В частности, Запад активно принялся бороться с военными угрозами Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Это полностью нивелирует все попытки Китая и России создать какой-то мощный союз.

В частности, как стало известно из японских СМИ, НАТО планирует открыть в Токио первый в Азии коммуникационный офис.

Офис позволит Альянсу проводить периодические консультации с Японией и ключевыми партнерами в регионе, такими как Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, поскольку Китай становится новым вызовом наряду с Россией.

Кроме того, известно, что НАТО и Япония планируют подписать Индивидуальную программу партнерства к саммиту НАТО в Вильнюсе 11 – 12 июля.

Стороны будут углублять сотрудничество в борьбе с киберугрозами, координировать позиции по новым и прорывным технологиям и обмениваться нотами по борьбе с дезинформацией.

И вот теперь в Токио должен заработать отдельный офис НАТО. Подобные офисы Альянса работают в ООН, ЕС, Грузии, Украине, Боснии и Герцеговине, Молдове и Кувейте. Итак, даже НАТО становится все ближе к Китаю.

Кроме того, в Пентагоне заявили, что США отправят в Южную Корею атомную подлодку класса Ohio с баллистическими ракетами, в рамках соглашения между странами об усилении сдерживания угроз со стороны КНДР.

Согласно соглашению американские атомные субмарины будут регулярно посещать прибрежные воды. Кроме того, компоненты стратегических сил США будут чаще и на более длительный срок разворачиваться в Южной Корее.

Следовательно, все больше стран региона только укрепляют свои отношения с США, а не с Китаем.