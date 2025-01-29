Трамп просил у Саудовской Аравии обвалить цены на нефть: какие условия могут быть у саудитов
Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию снизить цены на нефть. Вероятно, это возможно, однако лидеру США придется выполнить несколько требований, чтобы достичь своего.
Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по украинско-арабским отношениям Мохаммед Фараджахал, отметив, что у саудитов есть 3 основных требования, которые им важно, чтобы выполнили в США. Есть вероятность, что в Саудовской Аравии готовы к договорённостям с Трампом, однако никто не знает пойдет ли новоизбранный президент на это.
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Требования Саудовской Аравии
Мохаммед Фараджахал назвал важные для саудитов вопросы, которые могут повлиять на снижение цен на нефть в мире.
Первый – договор о военной безопасности. Говорится о похожем формате, который, существует между Соединенными Штатами Америки и Южной Кореей.
Саудовская Аравия хочет получить официальные гарантии от Конгресса. Если Иран объявит войну, то американские войска должны будут присоединиться к противостоянию за саудитов,
– сказал эксперт по украинско-арабским отношениям.
Второе – легальная ядерная программа.
По словам Фараджахала, в Саудовской Аравии неоднократно заявляли, что не хотят обращаться к Китаю или России, чтобы незаконно получить это право.
Третье – саудиты стремятся получить определенные виды вооружения для защиты, например, современные ПВО.
Если Саудовская Аравия получает все необходимое, то, конечно, станет союзником Запада, ведь нет значительной симпатии к России. Саудиты понимают, что они могут присоединиться к противостоянию россиянам для завершения войны,
– высказался Мохаммед Фараджахал.
По его словам, в Саудовской Аравии готовы пойти на встречу США, чтобы там добились своей цели – ослабления России и завершения войны в Украине. Однако пока неизвестно, удастся ли Дональду Трампу убедить Конгресс, чтобы была возможность выполнить требования саудитов.
Обратите внимание! Эксперт-международник Евгений Добряк считает, что первый зарубежный визит Дональда Трампа состоится в Саудовскую Аравию. Это может повлиять на снижение цен на нефть и способность России финансировать войну против Украины.
Ослабление российского нефтяного рынка
Эксперт по украинско-арабским отношениям подчеркнул, если нефть Саудовской Аравии заменит российскую, то у страны-агрессора не останется основных клиентов.
Индии и Китаю будет намного проще легально покупать нефть по выгодным ценам у саудитов, чем подсанкционную продукцию у россиян.
Это не сразу повлияет на свержение России, но станет предупреждением для Владимира Путина, чтобы тот или пошел на адекватные условия по переговорам с Украиной, или это станет началом краха его страны,
– отметил Мохаммед Фараджахал.