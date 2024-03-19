Помощь от США в виде кредита: Кулеба заявил, что не шокирован такой инициативой

Недавно американский сенатор Линдси Грэм поддержал идею предоставления военной помощи для Украины от США в виде кредита. Однако украинская сторона не удивлена от такой инициативы Соединенных Штатов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных СМИ заявил, что украинской стороне еще не известны никакие детали предложения предоставлять военную помощь со стороны США в виде займа, передает 24 Канал.

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Помощь в виде займов

Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина уже получает поддержку в разном виде. По его словам, кое-что приходит, как грантовая помощь, а другая поддержка приходит в виде займов.

Мы не шокированы предложением из США, но вопрос заключается в том, как по общей структуре помощи, которая будет предоставлена. И мы не видели никаких деталей относительно этого предложения, кроме как общего упоминания займа, вместо грантов,

– добавил глава украинского МИДа,

Он утверждает, что украинскую сторону шокирует то, что решение в Конгрессе США относительно помощи еще не было принято. Несмотря на то, что уже приближается конец марта, обсуждение еще продолжается.

В то же время как отметил Кулеба, самым дешевым путем сохранения безопасности в мире является поддержка Украины сегодня. Он отметил, что наше государство стремится, чтобы эти дебаты в США завершились положительно и было принято решение, которое бы не допустило разрушения американской помощи.

Спикер Джонсон посоветовал республиканцам готовить предложение

По данным Politico, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон посоветовал республиканцам готовить предложение оформить хотя бы часть военной помощи для Украины в виде кредита.

Вариант кредита серьезно воспринимается и в Палате представителей, где помощь Украине застопорилась на несколько месяцев,

– уверяет издание.

В частности, по предварительной информации, некоторые республиканцы находятся в контакте с орбитой кандидата в президенты США Дональда Трампа, чтобы посмотреть, смогут ли они добиться от него одобрения этой идеи.

"Демократы из Белого дома и ниже очень заинтересованы в помощи Украине", – заверил один из высокопоставленных помощников Республиканской партии в Палате представителей.