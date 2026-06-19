Конгрессмены просят организовать визит Зеленского в Вашингтон, – политик из США

Заявления о специальной поездке Зеленского в Вашингтон могут свидетельствовать о стремлении сблизить Украину с Америкой. В то же время Трамп в настоящее время в большей степени поглощен внутриполитическими проблемами после неудачного исхода войны с Ираном.

Американский политик, общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус пояснил "24 Каналу", что речь идет о возможном слиянии военных экономик двух стран.

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Почему в США заинтересованы в визите Зеленского?

Некоторые конгрессмены просят организовать специальный визит Зеленского в Вашингтон для встречи с Трампом. Это будет визит с расширенным перечнем вопросов, касающихся общих интересов Украины и Америки.

Обратите внимание! 16 июня Зеленский впервые за последние 4 месяца провел личную встречу с Трампом во время саммита G-7 во Франции. По словам украинского президента, им удалось добиться определенных сдвигов. В настоящее время запланированы дальнейшие переговоры в расширенном формате для обсуждения ключевых вопросов между лидерами двух государств.

Однако у Трампа сейчас не ладятся дела внутри страны и партии. К тому же Европейский парламент одобрил торговое соглашение с США и согласовал 15-процентную пошлину.

"Это понравилось Трампу. Каждый из лидеров пытается внести свою лепту в укрепление связей между США и Европой. Многие наши конгрессмены стремятся восстановить отношения с ЕС. Не нужно ссориться. Тем более что путинские угрозы никуда не исчезли. Да и с Китаем нужно решать, как строить отношения. Поэтому Запад должен быть единым в вопросах решения глобальных проблем", — сказал Пинкус.

По мнению политика, совместными усилиями европейцев и США Украине окажут помощь, чтобы ВСУ могли компенсировать нехватку живой силы новыми видами вооружения на основе искусственного интеллекта. Однако пока многие детали остаются непубличными.

В то же время США заинтересованы в украинских дронах. Поэтому Пинкус предположил, что украинцы готовят новые весомые "сюрпризы" в области вооружения. Также он прогнозирует, что в ближайшее время ситуация будет развиваться в пользу Украины, и до конца года можно ожидать "хороших дней" и даже победы.

Действительно ли ситуация начинает развиваться в пользу Украины: смотрите в видео