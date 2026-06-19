Американський політик, громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус пояснив 24 Каналу, що йдеться про можливе злиття військових економік двох країн.

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Чому в США зацікавлені у візиті Зеленського?

Деякі конгресмени просять організувати спеціальний візит Зеленського до Вашингтона на зустріч із Трампом. Це буде візит із розширеним переліком питань, що стосуватимуться спільних інтересів України та Америки.

Зверніть увагу! Зеленський 16 червня вперше за останні 4 місяці мав особисту із Трампом під час саміту G-7 у Франції. За словами українського президента, їм вдалося досягти певних зрушень. Наразі заплановані подальші переговори в розширеному форматі для обговорення ключових питань між лідерами двох держав.

Проте у Трампа зараз не ладяться справи всередині країни та партії. До того ж Європейський парламент ухвалив торгівельну угоду з США та узгодив 15% мита.

"Це Трампу сподобалося. Кожен із лідерів намагається внести свою лепту у зміцнення зв’язків між США та Європою. Багато наших конгресменів прагнуть відновити відносини з ЄС. Не треба сваритися. Тим більше, що путінські загрози не зникли. Та й з Китаєм треба вирішувати, як будувати відносини. Тому Захід має бути єдиним у питаннях розв'язання глобальних проблем", – сказав Пінкус.

На думку політика, спільними зусиллями європейців та США Україні нададуть допомогу, щоб ЗСУ могли компенсувати нестачу живої сили новими видами озброєння на основі штучного інтелекту. Однак наразі багато деталей залишаються непублічними.

Водночас США зацікавлені в українських дронах. Тому Пінкус припустив, що українці готують нові вагомі "сюрпризи" в озброєнні. Також він прогнозує, що найближчим часом ситуація розвиватиметься на користь України та до кінця року можна очікувати "хороших днів" і навіть перемоги.

Чи насправді ситуація починає розвиватися на користь України: дивіться у відео