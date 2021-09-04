США хотят помочь беженцам из Афганистана: каждый из них может получить более 2000 долларов

Большинство беженцев из Афганистана оставили там личные вещи, а все сбережения потратили на побег из страны. США заявили, что хотят поддержать их финансово.

Планируется, что на каждого беженца выделят по 2275 долларов. Эти средства пойдут на жилье, питание и на другие необходимые для жизни вещи.

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Как это будет работать

Администрация Джо Байдена и более 200 частных агентств планируют организовать систему для переселения эвакуированных афганских беженцев.

Это необычный бизнес. Мы не готовы. Мы никогда не делали ничего подобного. Но мы собираемся подготовиться. И если это будет неидеально, ничего страшного, потому что это срочно,

– отметил исполнительный директор одного из агентств.

Кроме того, для беженцев предусмотрены определенные льготы в США. Отдельно:

более 50 тысяч афганцев получат условно-досрочное освобождение от подачи заявления на получение постоянной визы;

а те беженцы, которые помогали военным США во время операции в Афганистане, попали в другую миграционную категорию.

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