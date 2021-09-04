США хотят помочь беженцам из Афганистана: каждый из них может получить более 2000 долларов
Источник:Bloomberg
Большинство беженцев из Афганистана оставили там личные вещи, а все сбережения потратили на побег из страны. США заявили, что хотят поддержать их финансово.
Планируется, что на каждого беженца выделят по 2275 долларов. Эти средства пойдут на жилье, питание и на другие необходимые для жизни вещи.
Важно Министры 20 стран мира соберутся, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане
Как это будет работать
Администрация Джо Байдена и более 200 частных агентств планируют организовать систему для переселения эвакуированных афганских беженцев.
Это необычный бизнес. Мы не готовы. Мы никогда не делали ничего подобного. Но мы собираемся подготовиться. И если это будет неидеально, ничего страшного, потому что это срочно,
– отметил исполнительный директор одного из агентств.
Кроме того, для беженцев предусмотрены определенные льготы в США. Отдельно:
- более 50 тысяч афганцев получат условно-досрочное освобождение от подачи заявления на получение постоянной визы;
- а те беженцы, которые помогали военным США во время операции в Афганистане, попали в другую миграционную категорию.
Ситуация в Афганистане: главное
- Люди массово начали бежать из Афганистана после того, как власть в стране захватили талибы. Боевики известны своей жестокостью и бесчеловечным отношением к женщинам.
- Боясь расправ и публичных казней, афганцы начали массово бежать из страны. Часть из них эвакуировалась в Украину, чтобы потом отправиться в другие страны.
- Сами талибы говорят, что не собираются совершать самосуд над афганцами. Террористы объявили всеобщую амнистию для всех чиновников.